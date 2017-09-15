بنك صفوة الإسلامي يعلن أسماء الفائزين بالسحوبات الشهرية لشهر آب على حساب توفير الأطفال “كنزي”

الاصلاح نيوز-

قام بنك صفوة الإسلامي بإجراء السحب الشهري على أسماء الفائزين بالجوائز لشهر آب لحساب توفير “كنزي” للأطفال والأول من نوعه من بنك إسلامي في الأردن والذي يشجّع الأطفال على توفير المال من أجل ضمان حياة كريمة لهم . ويعتبر حساب التوفير “كنزي” الخطوة الأولى في تعليم الأطفال وإكسابهم عادات ومهارات مالية وتعزيز الحس بالمسؤولية لديهم في إدارة أموالهم حيث يشجع البنك أولياء الأمور على توجيه أبنائهم نحو المسار السليم في الاستقلال المالي ووجود حساب توفير خاص بالأطفال يجعلهم أكثر وعياً وأكثر مسؤولية من حيث تقدير قيمة المال وكيفية استخدام النقود بحكمة.

وقد فاز كل من الأطفال الخمسة بجهازlaptop نوع Dell وهم:

الطفلة هيا علي سعسع – فرع المدينة المنورة،

والطفلة حلا محمد كريشان – فرع تاج مول،

والطفلة يارا العقيلي – فرع اربد سيتي سنتر،

والطفل محمد الطعاني – فرع إربد،

والطفل جاد علاء الدين وراد – فرع المدينة المنورة.

هذا ويذكر أن حساب التوفير “كنزي” هو حساب توفير استثماري يعتمد على أساس المضاربة المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية .