الأردن يرحب بمخرجات مؤتمر استانة بشأن مناطق خفض التصعيد

الاصلاح نيوز-

رحبت الحكومة الأردنية بالبيان الختامي لمحادثات مؤتمر استانة بشان الازمة السورية حول تفعيل خفض التصعيد في اربع مناطق في سوريا والذي صدر اليوم الجمعة في العاصمة الكازاخية.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن الاردن يرحب بالبيان الختامي لمحادثات استانة ويعرب عن الامل في التنفيذ الدقيق لمخرجات المؤتمر بحيث تكون نموذجا يطبق في كافة انحاء سوريا الشقيقة.

وأضاف ان الاتفاق على تفعيل مناطق خفض التصعيد في المناطق المشار اليها لن يؤثر على وحدة اراضي سوريا بل يعول على ان يكون اللبنة الاولى نحو عودة الامن الى انحاء سوريا كافة مثلما تمهد لمحادثات جنيف بشان الحل السياسي.

وقال ان الاردن يدعم هذا الاتفاق وكل الجهود التي تبذل نحو حل سياسي وانتقال سلمي في سوريا في اقرب وقت ممكن.

بترا