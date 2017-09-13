احباط تهريب 70 الف حبة مخدرة عبر معبر حدودي

الاصلاح نيوز-

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات عملوا منذ اسابيع على تتبع معلومات حول قيام احد الاشخاص المشبوهين والمطلوبين الخطرين والمسلحين بقضايا تهريب المواد المخدرة وبحقه اربعة طلبات و٢٩ اسبقية جرمية متعلقة بتلك القضايا بتجهيز كميه من الحبوب المخدرة من اجل تهريبها الى خارج المملكة حيث عمل فريق تحقيقي خاص من الإدارة على مراقبه ذلك الشخص وتتبعه وجمع كافة المعلومات حوله لتحديد آلية التهريب ووقتها لضبطها وضبط المطلوب وكل من تورط بها .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه ومساء هذا اليوم وبعد انهاء كافة التحقيقات والتأكد من قيام المطلوب بإخفاء كميه من الحبوب المخدرة داخل احدى مركبات الشحن من اجل تهريبها للخارج مساء هذا اليوم عبر احد المعابر الحدودية تم تشكيل فريقي مداهمه وتفتيش وتحقيق توجه الاول للمركز الحدودي وتمكن من ضبط مركبه الشحن وسائقها فيما توجه الفريق الاخر لمنزل المطلوب بالتزامن مع ذلك وبعد التأكد من وجوده داخله من اجل القاء القبض عليه.

وتابعت اداره العلاقات العامة والاعلام انه وفور مباشره المداهمة شوهد المطلوب داخل مركبته وبالقرب من منزل يعود له وعند محاوله ايقافه وفور مشاهدته لرجال مكافحة المخدرات بادر بإطلاق عيارات ناريه من سلاح ناري اوتوماتيكي كان بحوزته باتجاه القوة حيث اصاب احد كوادر الفريق برتبه رقيب في يده اسعف للمستشفى بحاله صحية جيده وتم تطبيق قواعد الاشتباك مع المطلوب والرد عليه بالمثل لحين السيطرة وعليه وضبطه حيث تبين اصابته بعيار ناري وتم اسعافه للمستشفى وهو قيد العلاج الان وجرى ضبط سلاح اتوماتيكي كان بحوزة المطلوب واكدت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان فريق مكافحة المخدرات في المركز الحدودي عثر بداخل الشاحنة بعد تفتيشها بشكل دقيق على ٧٠ الف حبه مخدره اخفيت في جسم المركبة بالتحقيق الاولي مع سائق مركبه الشحن اعترف ان المطلوب الخطير هو من قام بتجهيز كميات المواد المخدرة واخفائها في جسم المركبة والطلب منه نقلها الى خارج المملكة عبر المعبر الحدودي وما زالت التحقيقات جاريه في القضية.