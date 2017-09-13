النزاهة النيابية تستمع لهدى الشيشاني

الاصلاح نيوز –

استدعت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، اليوم الثلاثاء، مديرة عام العطاءات الحكومية السابقة، المهندسة هدى الشيشاني، واستمعت إليها في اجتماع عقدته برئاسة النائب زيد الشوابكة، بخصوص ما نسب اليها على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود قضايا فساد في عطاءات الوزارة.

وذكرت مصادر اللجنة، أن الشيشاني نفت ما نسبته اليها مواقع التواصل الاجتماعي من انها تحدثت عن وجود فساد في عطاءات وزارة الأشغال العامة، موضحة أنها تحدثت عن الغاء أحد العطاءات.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا أواخر آب الماضي، ناقشت فيه ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود قضايا فساد في عطاءات الوزارة، وذلك بحضور وزير الاشغال سامي هلسة، الذي ‘أبدى كل تعاون وقال انه ولا يوجد لديه ما يخفيه’ منوها الى ان مجلس النوب وانطلاقا من دوره الرقابي له الحق الكامل في الاطلاع على جميع الوثائق في وزارة الاشغال سيما المعنية بإحالة العطاءات.