الوحدات يطلب حكاما من الخارج أمام الفيصلي

الاصلاح نيوز-

خاطب نادي الوحدات اتحاد كرة القدم، من اجل استقدام طاقم تحكيم “أجنبي”، لإدارة مباراة الوحدات مع نظيره فريق النادي الفيصلي، المقرر أن تقام على استاد عمان الدولي يوم 22 من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، ضمن مباريات الإسبوع الثالث من دوري المناصير للمحترفين بكرة القدم.

ذكر ذلك الناطق الرسمي أمين سر الوحدات خضر صوان، وهو يستعرض أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة نادي الوحدات في جلسته التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة الأحد الماضي، وبقي بابها مفتوحا أمام قرارات جديدة في الجلسة التي تعقد اليوم، مؤكدا اخوية وتاريخية العلاقة مع النادي الفيصلي، والثقة المفرطة بحكام كرة القدم المحليين، إلا انه شدد أن المباريات الكبيرة تحتاج إلى حكام من الخارج لادارتها، تبعا لجماهيرتها وحساسيتها واهميتها التنافسية.

واشار صوان ، إلى أن لقاء منتظرا سيجمع الوحدات والمريخ السوداني بحسب طلب الأخير، على أرض الإمارات خلال الفترة الممتدة بين 10-25 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والذي يشكل احتكاكا قويا للفريق في فترة التوقف والاستعداد لإياب دوري المناصير، ويعيد الى أذهان الفريق المباراة والنتيجة التاريخية التي حققها الوحدات بالفوز على المريخ السوداني 7-4 في دوري أبطال العرب العام 2008.

الوحدات وجه انظاره ايضا نحو القاب فرق الفئات العمرية بالنادي، من خلال مدير نشاط الكرة في النادي زياد شلباية مع الفرق والاجهزة الفنية والادارية وحفزها نحو الألقاب مع بدء العد التنازلي لإنطلاق منافسات فئاتها، في الوقت الذي أشار فيه صوان أن الهيئة الإدارية اعتمدت في جلستها اسماء لاعبي فرق الفئات العمرية لكرة القدم، والتي تم تقييدها في اتحاد الكرة رسميا ضمن كشوفات نادي الوحدات للموسم الكروي 2017-2018،.

فرق نادي الوحدات الرياضية، كانت حاضرة في اجتماع الهيئة الإدارية، والتي اكدها صوان في حديثه عندما طالب مدراء تلك الأنشطة بالبحث عن الإنجازات، مشيرا أنه تم مخاطبة اتحاد الكرة الطائرة بشأن اعتماد الأجهزة الفنية لجميع الفرق، وتعيين ثائر عوض مديرا لفرق النادي اعتبارا من تاريخه.

وفي كلمات صوان، اتضح مدى اهتمام نادي الوحدات باقتحام ميدان رياضات الدفاع النفس من خلال فريق الكيك بوكسنج الذي يديره عضو مجلس الإدارة عوض الأسمر، والذي استطاع في فترة وجيزة الظفر بالعديد من الميداليات الملونة، ورفد لاعبيه صفوف المنتخبات الوطنية لهذه اللعبة، وهو الذي دفع الهيئة الإدارية إلى تكريم فريق الكيك بوكسنج على تلك الانجازات، حيث سيحدد مكان وزمان حفل التكريم لاحقا.

البطاقة الموسمية والجماهير

ناشد نادي الوحدات جماهيره العريضة ومحبي النادي بالتوجه لشراء البطاقات الموسمية التي أصبحت في عهدة أمانة السر في مقر النادي، حيث أكد صوان أن الهيئة الإدارية حددت سعر البطاقة بـ200 دينار، في الوقت الذي أكد فيه عن ان العدد محدود، معتبرا أن تلك البطاقات من شأنها أن ترفد خزينة النادي في ظل الأزمة التي تعاني منها الأندية عموما، مؤكدا أن جماهير الوحدات تعتبر “رأس المال” والشريك الاستراتيجي في رفد مقدرات النادي المالية.

خلف الستار

معلومات أكيدة لم تخرج بشكل رسمي من اجتماع الهيئة الإدارية لنادي الوحدات، أنه تم تشكيل لجنة من الوحدات لمتابعة المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن اتمام صفقة يزن ثلجي وضمان انتقاله رسميا الى صفوف الوحدات خلال مرحلة إياب الدوري-فترة الإنتقالات الشتوية-، وهو من المتوقع أن يكون تم خلال اليومين الماضين، ليتم حسم الموضوع بشكل نهائي في اجتماع مجلس إدارة نادي الوحدات مساء اليوم، وفق اتفاق سابق مع النادي الأهلي حول جميع الأمور المالية بشأن صفقة ثلجي، وتأكيدا للعلاقات الطيبة التي تجمع الناديين.

الغد