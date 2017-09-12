الاصلاح نيوز-

قرر وزير العمل علي الغزاوي وقف استقدام عاملات المنازل من الجنسية البنغالية لغايات ضبط وتنظيم سوق العاملين في المنازل لعدة اسباب اهمها هو صعوبة ارفاق وثيقة عدم وجود قيود امنية او جرية بحق العاملة صادرة عن السلطات المختصة في بنغلاديش.

بالإضافة الى صعوبة الحصول على تقرير رسمي يثبت صحة العاملة النفسية ، الامر الذي لطالما ركز عليه الغزاوي في اكثر من تعميم لقرارات الوزارة بهذا الشأن لضمان والحد من تكرار الحوادث والجرائم التي قد ترتكب من قبل بعض عاملات المنازل من الجنسية البنغالية، كالتي شهدها الجميع والتي ارتكبت بحق اصحاب المنازل او احد افراد عائلاتهم.