500 متقدم لشغل 20 وظيفة في ‘‘الأمانة‘‘

الاصلاح نيوز –

من المقرر أن يوافق مجلس أمانة عمان الكبرى خلال جلسة يعقدها اليوم، على تعيين ثلاثة مهندسين فقط من أصل 500 مهندس وطبيب بيطري قالت الأمانة إنهم “تقدموا لشغل 20 وظيفة بعد حصولها على موافقة رئيس الوزراء عليها”.

وقال المدير التنفيذي للموارد البشرية في الأمانة حاتم الحنيطي أمس إن “اشتراطات التعيين المتمثلة في الخبرة ووثائق في المرحلة الأولى من الوظائف قبل الوصول للمقابلات الشخصية، انطبقت على تسعة مهندسين وطبيب بيطري واحد”.

وبين الحنيطي، أن “جميع الإجراءات المتبعة في التعيين كانت بالتشاور مع ديوان الخدمة المدنية”، مشيرا إلى أن “السبب الرئيس وراء عدم اختيارهم يعود لنقص الخبرات المطلوبة أو لكون الوثائق الرسمية غير مصدقة حسب الشروط العامة لشغل هذه الوظائف”.

وأقرت الأمانة لأول مرة أن تكون وظائفها “مقتصرة على أبناء العاصمة فقط”، وأعلنت مؤخرا عن وجود شواغر وظيفية لمهندسين من مختلف التخصصات وأطباء وأطباء بيطريين.

ويأتي التوظيف في الأمانة استنادا لتعديلات نظام الموارد البشرية بالتشارك مع ديوان الخدمة المدنية في أعقاب تعديل النظام الذي نص بأن تكون تعيينات الوظائف في الفئتين الأولى والثانية من مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وقالت الأمانة إن “من حق سكان العاصمة أن يتعينوا في مؤسساتها ومنها الأمانة باعتبار أن الأمانة مؤسسة أهلية ذات استقلال إداري ومالي”.

ويوجد في الأمانة نحو 24 ألف موظف يعملون على نظام التقاعد المدني والمقطوع والمياومة.