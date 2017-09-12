مادبا: التحقيق بفيديو لشباب يستعرضون بالسلاح

الاصلاح نيوز –

تجري مديرية شرطة مادبا تحقيقات حول ظهور أشخاص ملثمين في مقطع فيديو تم تناقله على شبكة التواصل الاجتماعي، يحتجون على قرار أعاد عائلة قاتل إلى مكان سكنها، وفقا لمحافظ مادبا الدكتور خالد العرموطي. وشدد العرموطي حرصه الشديد على احتواء الأزمة التي حدثت بين عائلتين في قضاء الفيصلية وعدم تشعبها.

ويبين الفيديو ، وجود مجموعة من شباب عشيرة المغدور، وهم ملثمون ويعبرون عن احتجاجهم على قرار لوزير الداخلية بإعادة عائلة قاتل ابنهم إلى قضاء الفيصلية، وذلك من خلال إطلاق العيارات النارية في أرجاء القضاء، مؤكدين رفضهم لقرار الوزير بإرجاع عشيرة الجاني، خاصة أن” القاتل لم يعترف بجرمه، ولم يتم أخذ عطوة بالحادثة”، وفق أحد أبناء العشيرة الذي فضل عدم ذكر اسمه.

ويحتج شباب العشيرة في بلدة الفيصلية في محافظة مادبا على قرار إعادة عائلة المتهم بقتل ابنهم الشاب “معتصم أبو الغنم” إلى منازلهم في قضاء الفيصلية، خشية تداعيات للمشكلة بين الطرفين.

وحذر من وقوع مخاطر عديدة في حالة خروج القضية عن مسارها الصحيح وانفلات الأمور الأمنية في المحافظة، محملاً وزير الداخلية ومحافظ مادبا كافة الداعيات التي ستحصل في حال السير بتنفيذ القرار.

وتخشى العشيرة وفق ذات المصدر من “استغلال بعض المغرضين لهذه الأوضاع لخلق الفوضى وتهديد حياة المواطنين والحركة السياحية في المنطقة، كونه يوجد في بلدة الفيصلية أحد أهم المواقع الدينية للحج المسيحي ” جبل نيبو” ، والذي يؤمه العديد من الزوار من مختلف أرجاء العالم بقصد الحج.

وكانت الجهات الأمنية والإدارية، أجلت الطرف الأخر، بعد جريمة قتل شاب، والتي وقعت في العاشر من شباط (فبراير) الماضي.