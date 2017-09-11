السفارة الأردنية بواشنطن: حجوزات فندقية وجوية لأردنيين تأثروا بالإعصار

الاصلاح نيوز-

قالت السفارة الأردنية في واشنطن إنها قامت بتأمين حجوزات فندقية وحجوزات لرحلات جوية لعدد من الأردنيين المتواجدين في مناطق تأثرت بإعصار إيرما.

وحثت السفارة في بيان، ليل الأحد الاثنين، ضرورة اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية. ودعت الجالية الأردنية إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامتهم والتواصل لتوفير أي مساعدة لهم ‏على رقم الطوارئ 0012022949522.

وأكدت السفارة في بيان سابق أنه لم يردها أي أي أنباء عن تأثر أردنيين من المقيمين في سان مارتن الجزء الشمالي التابعة لفرنسا ‏بإعصار إيرما‬.