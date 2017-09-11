مليار دولار حجم مساعدات اليابان للأردن منذ 2011

الاصلاح نيوز-

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية توشيهيدي اندو إن حجم مساعدات بلاده التي قدمتها للمملكة منذ اندلاع الربيع العربي العام 2011 بلغت ما يقارب مليار دولار.

وأوضح اندو أن هذه المساعدات توزعت على منح وقروض ودعم مشاريع تم توجيهها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

كما أعلن اندو خلال لقاء صحفي عقده أمس على هامش زيارة وزير الخارجية تارو كونو إلى المملكة، أن الحكومة اليابانية قررت تقديم 3.5 مليون دولار كمنحة طارئة للقطاع الصحي في المجتمعات المستضيفة للاجئين في المناطق الشمالية والشرقية في المملكة.

إلى ذلك، أعلن اندو عن منحة يابانية للمملكة تقارب قيمتها 9 ملايين دولار، ضمن اطار المساعدات اليابانية الرسمية من أجل التنمية الخاصة ببرنامج المنح غير المرتبط بمشاريع.

ووقع مذكرة التفاهم بشأنها السفير الياباني في عمان شوئيتشي ساكوراي مع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري.

وبين أن هذه المنحة ستخصص لشراء معدات لاستخدامات أمنية غير عسكرية تساهم في تعزيز الأمن بالأردن.

وأشار إلى أن اليابان وقعت مع الأردن العام الماضي مذكرات منح للمملكة بقيمة 13.5 مليون دولار لغايات تحسين الاداء الامني، معبرا عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة في استقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم.

وقال إن زيارة وزير خارجية بلاده إلى المملكة تأتي في اطار العلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون والتنسيق المستمر على مختلف المستويات ورفعها إلى مستويات أفضل، حيث أجرى الوزير خلال هذه الزيارة عددا من المباحثات التي تهدف إلى على العلاقات الثنائية والدعم الياباني للاردن وقضايا الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وتبعات التجربة النووية لكوريا الشمالية.

كما بحث الجانبان تعزيز مبادرة السلام اليابانية في المنطقة العربية لتطوير البنية التحتية وإقامة مشروعات اقتصادية في فلسطين والتي تضم كلا من اليابان والأردن وفلسطين و”إسرائيل”.

في هذا الخصوص، أشار إلى أن اليابان قدمت مساعدات اقتصادية للفلسطينيين قيمتها 1.9 مليار دولار منذ العام 1993.

وكان الأردن حصل منذ العام 1999 وحتى العام 2017 على ما يقارب 3ر1 مليار دولار، منها 32ر527 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة، بالإضافة الى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).

يشار إلى أن الأردن واليابان وقع الشهر الماضي اتفاقية تقدم بموجبها اليابان منحة اضافية للأردن بقيمة 12.6 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل وتوسعة شبكة مياه البلقاء.