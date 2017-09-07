الكلالدة: 302ر1 مليون ناخب وناخبة اجمالي المقترعين في انتخابات 2017

الاصلاح نيوز-

قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة ان عدد المقترعين الاجمالية في الانتخابات البلدية وامانة عمان لعام 2017 بلغ 302ر1 مليون ناخب وناخبة.

واضاف في في الحوار الذي نظمته منصة تقدّم وادارته مسؤولة المنصة جمانة مصطفى، ان هناك زيادة ملحوظة في عدد المقترعين عن عام 2013 الذي لم يتجاوز عدد المقترعين فيه 900 الف ناخبة وناخبة، مشيرا الى ان عدد الناخبين في عمان بلغ 286 الف في 2017، فيما لم يتجاووز عدد المقترعين 134 الف، عام 2013.

وقال الكلالدة “ان عدد الاوراق البيضاء في الانتخابات الاخيرة بلغ 309ر145 الف ورقة، الامر الذي ينم عن وعي متقدم للمواطن الاردني”، فيما بلغ عدد الاوراق الباطلة 79 الف ورقة من اصل 500ر3 مليون ورقة.

ونفى الكلالدة ان تكون انتخابات 2017 قد شهدت عزوفا انتخابيا، مؤكدا ان ما نسبته 43 بالمئة من الذين صوتوا هم دون سن 35 عاما، وان تركيبة المصوتين كانت خلالها النساء اقل من الرجال، وخلافا للعادة.

وعن الموازنة التقديرية للانتخابات عام 2017 قال الكلالدة اننا حققنا وفرا وصل لأكثر من 7 ملايين دينار من اصل 21 مليون دينار قيمة الموازنة التقديرية للانتخابات، مؤكدا ان ذلك لم ينقص من جودة الاوراق والمعدات والاجهزة المستخدمة في الانتخابات.

وفي رده على سؤال، قال الكلالدة انه تم تخصيص 155 مليون دينار عبر السنوات الثلاث الاخيرة للبلديات، وتم اقتطاعها من واردات المحروقات، الى جانب اعفاء البلديات من جزء كبير من ديونها، في عملية مستمرة لاصلاح البلديات وتمكينها.

وحول التعيين في المجالس المنتخبة قال الكلالدة ان مشروع القانون عندما ارسلته الحكومة لمجلس النواب كانت تركيبة المجلس 75 بالمئة بالانتخاب و25 بالمئة اعضاء بالتعيين، لافتا الى انه وبعد جدل طويل رأى النواب تخفيض عدد المعينين من 25 الى 15 بالمئة على اساس ان اختيار الناس هو ادق في هذه المسألة.

واضاف ان المشروع اشترط للمترشحين للبلديات شهادة البكالوريوس كحد أدنى، لافتا الى ان هذا الشرط لم يأخذ به النواب.

وعن تقارير المؤسسات الرقابية، قال الكلالدة ان الهيئة تنتظر تقارير شركائها بمؤسسات المجتمع المدني حول انتخابات 2017، لا سيما وانها تقارير نقدية يستفاد من فحواها، فيما تعد الهيئة تقارير تقريرية تنقل الحقائق مجردة كما هي.

بترا