23 مليون دينار تداولات الأردنيين في بورصة أبوظبي خلال آب

الاصلاح نيوز-

سجلت تداولات الأردنيين في بورصة ابوظبي خلال شهر آب نحو 23.3 مليون دينار أي ما يعادل 120.8 مليون دينار درهم.

وبحسب بيانات بورصة ابوظبي، فقد سجلت تداولات الأردنيين نحو 2.4 بالمئة الى إجمالي التداولات في السوق المالية خلال الشهر الماضي.

وجاءت الجنسية الأردنية بالمرتبة الخامسة من بين الجنسيات الأكثر تداولا في بورصة ابوظبي خلال شهر آب

وسجل إجمالي تداول الأردنيين في بورصة ابوظبي منذ بداية العام الجاري وحتى بداية أب نحو 507 ملايين دينار أي ما يعادل 2.6 مليار درهم.

وبحسب بيانات بورصة ابوظبي، فقد شكلت تداولات الأردنيين نحو 4.15 بالمئة من إجمالي التداولات خلال تلك الفترة، إذ جاءت تداولات الأردنيين بالمرتبة الرابعة من بين الجنسيات المتداولة في بورصة ابوظبي من حيث القيمة، حيث تصدرت تداولات الإماراتيين، تلتهم البريطانيين، ثم الأميركيين، فيما جاءت الجنسية الأردنية الرابعة من حيث الجنسيات والثانية عربيا.

وبالمقابل، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين في بورصة عمّان والتي تمت خلال تموز 48.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 27 بالمئة من حجم التداول الكلي، وفق الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمّان.

وبلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبلهم لنفس الفترة 35 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر تموز، قد ارتفع بمقدار 13 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 1.7 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2016.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمّان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز بلغت 892 مليون دينار مشكلة ما نسبته 38 بالمئة من حجم التداول الكلي.