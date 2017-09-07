قائمة البعثات الخارجية بعد (القبول الموحد)

قال مدير البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وائل الصمادي ان قوائم المرشحين للاستفادة من البعثات الخارجية ستعلن بعد صدور قائمة القبول الموحد، لضمان عدم حدوث استنكافات.

إلا أنه أوضح في تصريح الى «الرأي» ان الوزارة نسبت بقائمة المرشحين للاستفادة من بعثات الطب في رومانيا، نظرا لاشتراط ان يكون التنسيب قبل الخامس عشر من الشهر الحالي.

وتقدم (2200) طالب وطالبة للتنافس على (210) بعثات خارجية، موزعة على عدة دول بموجب اتفاقيات التبادل الثقافي لمستوى درجة البكالوريس.

وتوزع المنح على (54) منطقة تعليمية موزعة على عدد الالوية في المملكة بالاضافة الى ثلاثة ألوية اعتبارية تشمل :التعليم الخاص وحملة شهادات غير اردنية من خارج الاردن وحملة شهادات غير اردنية من داخل الاردن.

ويتنافس الطلبة على (211) بعثة موزعة على تخصصات الطب (177) وطب الاسنان (17) ودكتور الصيدلة (6) والصيدلة (5) والهندسة (5)، منها (120) بعثة طب في الجزائر و(9) في طب الاسنان و(6) في دكتور الصيدلة في تونس و(5) بعثات طب في رومانيا و(10) بعثات طب و(5) طب اسنان و(5) في الصيدلة و(5) في الهندسة في ارمينيا و(12) بعثة طب و(3) في طب الاسنان في المغرب، و(30) بعثة طب في مصر.

يشار الى أن بعثات الطب في مصر ارتفعت لهذا العام من (15) بعثة العام الماضي الى (30) بعثة للعام الحالي.