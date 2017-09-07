طقس صيفي اعتيادي نهاراً مائل للبرودة ليلاً

الاصلاح نيوز-

تبقى درجات الحرارة نهار اليوم الخميس دون معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس معتدلاً بشكل عام في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.

وفي ساات الليل تكون الأجواء لطيفة ورطبة نسبيًا في أغلب المناطق، تميل للبرودة فجراً فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نهار غد الجمعة لتتحول الأجواء الى حارة نسبيًا إلى حارة في العديد من المناطق، فيما يكون الطقس حارًا بشكلٍ لافت في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة تتحول مع ساعات الظهر والعصر إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.