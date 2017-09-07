الحسين والعقبة يفتتحان منافسات دوري المناصير للمحترفين

الاصلاح نيوز-

يفتتح فريقا الحسين اربد وشباب العقبة، عند الساعة 7.30 مساء اليوم على ستاد الحسن، منافسات الجولة الاولى من دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم، حيث يسعى كل منهما لتحقيق فوزه الاول في البطولة.

البحث عن بداية قوية

كلاهما يسعى لبداية قوية، وعليه فإن الفريقين سيرميان بثقلهما لتحقيق الفوز دون غيره، وإذا كان الحسين حقق انتصارا مريحا ومثيرا على الفيصلي في اخر مبارياته بالدرع منحه دفعة قوية يأمل أن تستغل، فإن الوافد الجديد العقبة المتعثر في الدرع يريد أن يظهر بثوب اخر.

لهذا فإن حساسية المباراة الكبيرة قد تدفع الفريقين إلى انتهاج أسلوب حذر في التعامل مع أحداث اللقاء خشية دفع ثمن التسرع غاليا، لكن مع مرور الوقت ينتظر أن يكون فريق الحسين صاحب الضيافة والمدعوم بمساندة جماهيرية هو المبادر بالتقدم صوب مناطق ضيفه الخلفية، وهو يمتلك خط وسط قادرا على التحكم بناصية الأمور، حيث يشكل سمير رجا وحامد توريه وبلال الداود ورائد النواطير واحمد ابوكبير، المسندين بانطلاقات محمد عاصي واحمد جمال من الأطراف، عمقا استراتيجيا لنهار الرشود ومحمد زينو في الأمام، وهذا الثنائي يشكل بتحركاته الناضجة خطرا قد يزعج دفاعات العقبة الذي يدرك جيدا قدرات خصمه وحجم طموحاته، لذلك سيلجأ الى التعامل بجدية مع أحداث اللقاء، وهو يعول على قدرات طارق القماز وايمن ابوفارس ومجدي العطار في منطقة المناورة والتكفل بصناعة الألعاب لحاتم ابوخضرا وتوماس في الأمان في الأمام.

التشكيلتان المتوقعتان

الحسين: مصطفى ابومسامح، مالك اليسيري، دينيس، محمد عاصي، احمد جمال، سمير رجا، حامد توريه، احمد ابوكبير، رائد النواطير، محمد زينو، نهار الرشود. العقبة: نور الدين بني عطية، محمود الصانوري، جابريسيو، خالد العسولي، مجد عنانزة، طارق القماز، حاتم ابوخضرا، محمد العدوان، مجدي العطار، أيمن أبو فارس، توماس.