اصابة شقيقين بمشاجرة في اربد

الاصلاح نيوز-

أصيب شقيقان إثر مشاجرة وقعت بحي التركمان بأربد الليلة الماضية، حيث استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء وشارك بها مجموعة من الشبان.

وبين مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة اربد أن القوات الأمنية تحركت إلى المكان وفرقت المتشاجرين بعد أن قبضت على عدد منهم والأسلحة المستخدمة في المشاجرة وفتحت تحقيقا بالواقعة، فيما اسعف المصابان إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الذي وصف مصدر طبي فيه حالتهما بالمتوسطة.

وأشار المصدر الأمني ذاته إلى تشكيل فريق تحقيقي لمتابعة جميع المتورطين في المشاجرة والقبض عليهم وتحويلهم للجهات القضائية المختصة،لافتا إلى أن عددا منهم من أرباب السوابق وبحقه قيود أمنية.

–(بترا)