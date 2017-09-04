60 مخالفة لحظائر اغنام وملاحقة 30 بكبا تبيع ألاضاحي بصورة مخالفة

الاصلاح نيوز-

عممت بلدية اربد الكبرى عبر الاجهزة الامنية على 30 بكبا تم رصد ارقامها تبيع الاضاحي في مناطق سكنية وتمارس الذبحيات بصورة مخالفة للقانون وفق مدير دائرة الشؤون الصحية الدكتور محمود الشياب .

وقال الشياب ان البلدية بصدد الكشف على اماكن بيع الاضاحي في المناطق التي سمح لها للتثبت من التزام اصحابها بالشروط المتفق عليها تحت طائلة مصادرة التامينات التي تم تقاضيها منهم في حال وجود مخالفات .

واضاف ان البلدية طلبت التزام الحظائر بازالة مخلفات الاضاحي وتنظيفها ورشها بالمعقمات لافتا الى ان كوادر المديرية بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة حررت قرابة 60 مخالفة متصلة بالاضاحي خلال ايام عيد الاضحي المبارك .

ولفت الشياب الى ان مراقبي البلدية رصدوا ارقام 30 بكبا كانت تبيع الاضاحي في مناطق سكنية وتقوم باعمال الذبح امام المنازل ما تطلب تزويد الاجهزة الامنية بهذه الارقام لجلب اصحابها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

واشار الشياب الى ان المخالفات المتصلة بالحظائر تنوعت بين النظافة والسلامة البيئية والذبح في اماكن الحظائر على الرغم من ان البلدية فتحت ابواب المسلخ البلدي بالمجان للذبحيات سواء للمواطنين او للتجار .

–(بترا )