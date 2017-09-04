البنك المركزي يعرف ببيئة الدفع الإلكتروني في إربد الخميس المقبل

الاصلاح نيوز-

ينظم البنك المركزي الأردني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مهرجانا في مدينة أربد للتعريف بخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال (JOMOPAY ) وذلك يوم الخميس المقبل في مدينة الحسن للشباب.

ويشارك في المهرجان مختصون من البنك المركزي إلى جانب قيادات من قطاع الاتصالات في المملكة خصوصا الشركات التي تطرح حلول الدفع من خلال الهاتف النقال.

ويهدف المهرجان، الذي يتضمن فتح محفظة الكترونية عبر هاتف نقال وحوارا مع المشاركين، إلى تعريف المواطنين على بيئة الدفع بواسطة الهاتف النقال، وذلك ضمن حملات للتعريف بهذه الخدمات لمحافظات المملكة كافة، انطلاقا من مدينة أربد.

ويستهدف المهرجان المواطنين إلى جانب اللاجئين المقيمين في محافظات الشمال، وذلك لتمكين هذه الفئة من الدخول في النظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي في المملكة.

وتشارك في المهرجان هيئات محلية، أبرزها هيئة شباب كلنا الأردن ومؤسسة نهر الأردن، حيث سيتم الاعتماد على اعضاء هاتين المؤسستين في تدريب جيل من المدربين للمساعدة في نشر عمليات الدفع الالكترونية بين المواطنين.

–(بترا)