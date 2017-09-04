أمن وقائي الزرقاء يضبط اربعة اشخاص وبحوزتهم قطع أثريه

الاصلاح نيوز-

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام انه وبناء على المعلومات الواردة الى قسم أمن وقائي الزرقاء بقيام بعض الأشخاص بعرضهم قطع أثرية للبيع في محافظة الزرقاء تولى فريق تحقيقي خاص متابعة تلك المعلومات ومراقبه الاشخاص المشتبه بهم ورصد تحركاتهم للتاكد منها وضبطهم وما بحوزتهم من قطع أثرية .

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام أنه ومن خلال مراقبة المشتبه بهم وتحركاتهم تم التأكد من صحة المعلومات وحيازة الاشخاص لتلك القطع الاثرية ووضع كمين خاص لهم بعد تحديد موعد نقلهم لما بحوزتهم من قطع اثرية بواسطة احدى المركبات والتي جرى ايقافها والقبض على أربعة أشخاص كانوا بداخلها أحدهم من جنسية عربية وعثر بحوزتهم مجموعة من القطع الاثرية التي ارسلت الى دائرة الاثار العامة لفحصها وتحديد مدى قيمتها التاريخية وبالتحقيق مع الأشخاص المضبوطين اعترفوا بحيازتهم لتلك القطع الأثرية وعرضها للبيع .

وتابعت إدارة العلاقات العامة والأعلام انه وبعد عرض مجموعة القطع المضبوطة على خبراء من دائرة الآثار العامة ورد تقرير الخبرة الذي اكد بأن تلك القطع اثرية وذات قيمة تاريخية وعمرها يعود الى الفين عام مضت وجرى تسليم القطع الاثرية لدائرة الاثار العامة والتحقيق ما زال جار مع المقبوض عليهم .