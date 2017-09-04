زوجة نتنياهو تخضع لفحص على جهاز كشف الكذب

الاصلاح نيوز-

قامت زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي سارة نتنياهو بإجراء الفحص على جهاز كشف الكذب بصورة خاصة، وأظهرت نتائج الفحص انها “تقول الحقيقة”.

وقال معهد “تال بوليغراف” الذي قام بإجراء الفحص لزوجة نتنياهو في بيان “هي طلبت بمحض ارادتها اجراء فحص كشف الكذب، وقامت بالمصادقة على اجراء هذا الفحص وأبدت موافقتها على ذلك”.

وخلال الفحص نفت سارة نتنياهو التهم الموجهة اليها في إطار التحقيق بشبهات فساد وإنفاق للمال العام لدفع مصاريف منزلية.

وجاء طلب سارة نتنياهو اجراء هذا الفحص على خلفية الكشف عن نية المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضدها في غضون أيام.

وقامت شرطة الاحتلال مؤخرا بالتحقيق مع سارة نتنياهو لمدة ساعتين للاشتباه بإنفاقها أموالا عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف منزلية.- (وكالات)