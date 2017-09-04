ديمبلي يتحدث عن “أفضل لاعب في التاريخ”

الاصلاح نيوز-

أبدى اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي المنضم حديثا إلى برشلونة الإسباني إعجابه بنجمي الفريق الكاتالوني ليونيل ميسي وأندريس إنييستا.

ديمبلي أصبح ثاني أغلى لاعب في العالم، بعد البرازيلي نيمار، حين انضم إلى برشلونة قادما من بروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين دولار (مع 42 مليون محتملة على شكل مكافآت).

وفي مقابلة مع صحيفة ‘سبورت’ الإسبانية تحدث ديمبلي عن اللحظات التي اكتشف فيها ميسي وإنييستا، مشيرا إلى أنه يملك ملصقا كبيرا للاعب الإسباني الذي وصفه بـ’العبقري الأنيق’.

كما استذكر ديمبلي مباراة بين برشلونة وأرسنال في دوري أبطال أوروبا، حين قدم الفريق الكاتالوني أداء سيئا في مباراة الذهاب، قبل أن يسجل ميسي 4 أهداف في لقاء العودة.

قال ديمبلي ‘في تلك اللحظة أدركت أن ميسي ليس بشرا، كان ذلك مذهلا’، وأضاف ‘حاولت تقليده ولكن.. ميسي يلعب في مستوى آخر، إنه أفضل لاعب في التاريخ.’