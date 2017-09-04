رصد مؤشرات “مرعبة” من كوريا الشمالية بعد الزلزال النووي

الاصلاح ييوز-

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن جيش البلاد رصد مؤشرات إلى أن كوريا الشمالية في طور الاستعداد لإطلاق صاروخ باليستي ربما يكون عابرا للقارات.

وقال تشانج كيونج سو المسؤول بوزارة الدفاع ‘ما زلنا نرى مؤشرات على المزيد من عمليات إطلاق الصواريخ المحتملة. نتوقع أيضا أن تطلق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات’.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت الأحد أنها فجرت قنبلة هيدروجينية في تجربتها النووية السادسة التي اعتبرت، وفقا للزلزال الذي تسببت فيه، الانفجار الأكبر حتى الآن.

وقال الإعلام الرسمي لكوريا الشمالية إن القنبلة الهيدروجينية التي تم تفجيرها يمكن أن تحمل على صاروخ باليستي عابر للقارات، مما يجعل المؤشرات عن إطلاق صاروخ باليستي جديد ‘مرعبة’ كون ذلك الصاروخ قد يكون مخصصا لتجربة حمل القنبلة الهيدروجينية.

وردت كوريا الجنوبية على التجربة النووية بإجراء مناورة بالذخيرة الحية قبالة سواحلها الشرقية يوم الاثنين في محاكاة لمهاجمة موقع التجارب النووية الكوري الشمالي ‘بونغي-ري’، كهدف افتراضي.

ولقيت التجربة الكورية الشمالية تنديدا من واشنطن التي هددت باستخدام كل الوسائل للرد على بيونغ يانغ بما في ذلك الخيار النووي.