حداد  : إعادة فتح و تسيير الخط البري للركاب مع العراق

الاصلاح نيوز-

اعلن مدير عام شركة جت الوزير الاسبق للنقل مالك حداد انه تم الاتفاق ما بين شركتي نقل المسافرين والوفود العراقية والتابعة للحكومة العراقية وشركة جت الاردنية بإعادة فتح و تسيير الخط البري للركاب ما بين البلدين الشقيقين ( معبر الكرامة ) وذلك خلال الاسبوعين القادمين بعد الانتهاء من تجهيز الحافلات وذلك نتيجة لإعادة افتتاح المنفذ البري ما بين العراق والأردن مؤخراً.

جاء هذا بعد اتفاق ما بين مدير عام شركة النقل العراقية الاستاذ عبدالله العيبي والسيد مالك حداد مدير عام شركة جت الاردنية .

ولفت حداد انه يشكر الحكومتين الاردنية ممثلة برئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي و رئيس وزراء العراق الاستاذ حيدر العبادي وحكومتيهما على الجهد المبذول في هذا الاتجاه والذي سيخفف من معاناة المواطنين في كلا البلدين ويجعل أمامهم عدة خيارات للتنقل وفتح المجال لتنقل البضائع بسهولة ويسر.