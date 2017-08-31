الزمالك يصل السبت لمواجهة الفيصلي

الاصلاح نيوز-

باتت جماهير الكرة الأردنية على موعد جديد مع واحدة من المباريات التي تستحق المشاهدة والمتابعة، والتي تجمع بين فريقي الفيصلي والزمالك المصري، التي تبدأ عند الساعة السابعة من مساء يوم الأحد المقبل على ستاد عمان الدولي، والتي تأتي ضمن مهرجان اعتزال نجم المنتخب الوطني والنادي الفيصلي حسونة الشيخ، خصوصا بعد اعلان نادي الزمالك عن حضور فريقه الى عمان بكامل نجومه المعروفين على الساحتين العربية والإفريقية.

ويسبق هذه المباراة العديد من الفقرات الفنية التي تبدأ اعتبارا من الساعة الخامسة مساء، بمشاركة نخبة من الفنانين الأردنيين متعب السقار وناصر الزريقات وفرقة معان الشعبية، فيما يتولى عرافة مهرجان الاعتزال الإعلامية لانا القسوس، في الوقت الذي اعدت فيه اللجنة المنظمة لمهرجان الاعتزال فقرات شيقة لامتاع الجماهير الأردنية وما يستحقه اللاعب القدير حسونة الشيخ وحجم العطاء الذي قدمه للكرة الأردنية طيلة مسيرته الكروية، والتي توجت بالحصول على الكثير من الانجازات سواء للمنتخبات الوطنية التي لعب لها الشيخ، او على صعيد النادي الفيصلي، حيث اعتبر حسونة الشيخ واحدا من اللاعبين الذين برزوا بشكل لافت وساهموا في امتاع الجماهير الأردنية.

واكد اللاعب حسونة الشيخ انه اراد من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الفيصلي والزمالك المصري اعطاءها الطابع الرسمي الكامل، موضحا ان فقرات مغادرته الملعب ستكون بين شوطي المباراة فقط، فيما الفقرات الفنية والفقرات الأخرى ستسبق بدء المباراة وضمن برنامج محدد.

ولفت الشيخ أن حضور فريق الزمالك الى الأردن بكامل نجومه المعروفين والبارزين هو تقدير ليس له فقط، وإنما تقدير لكرة القدم الأردنية وتأكيد على حضورها المثالي في الملاعب العربية والآسيوية، موضحا أن الجماهير الأردنية التي ستحضر المباراة ستعكس الصورة الايجابية التي تتحلى بها الجماهير وباخلاقها الرياضية العالية.

من ناحية أخرى وحسب ما اعلنه رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، أن مدرب الفيصلي السابق المونتيجيري نيبوشا، والذي تعاقد معه الزمالك مؤخرا، سيقود فريق الفيصلي في هذه المباراة تكريما للفيصلي وجماهيره، خصوصا أن المدرب نيبوشا حقق انجازات كبيرة مع فريقه السابق.

كما كشف نادي الزمالك عن تشكيلة فريقه التي ستصل الى عمان يوم السبت المقبل، والتي تضم اللاعبين:

لحراسة المرمى، محمود جنش وعمر صلاح، وفي الدفاع، محمد مجدي ومحمود علاء ومحمد كوفي وأحمد فتوح وأحمد مجدي وحازم إمام، وفي الوسط محمود دونجا وإبراهيم عبد الخالق ومحمد أشرف وأحمد رفعت ومعروف يوسف وعبدالله جمعة وأحمد داوود وأحمد كابوريا، ومن المهاجمين يوسف أوباما وباسم مرسي ومصطفى محمد ورزاق سيسيه ومحمد رمضان وأحمد مدبولي وكابونجو كاسونجو وخالد قمر.

وكان فريق الزمالك قد حقق الفوز على فريق السالمية الكويتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت أول من أمس على ملعب بيتروسبورت بالقاهرة ضمن المعسكر التدريبي لفريق السالمية، حيث تابع المدرب نيبوشا مدربه الجديد من على المدرجات.