‘‘الأوقاف‘‘ تعتزم ملاحقة الشركات المخلة بالعقود مع ‘‘حجاج الفرادى‘‘

الاصلاح نيوز –

كلف وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وائل عربيات، المستشار القانوني في الوزارة بالبحث عن فتوى قانونية تتيح “ملاحقة ومراقبة عدد من شركات الحج والعمرة أخلت بالعقود المبرمة مع الحجاج الفرادى”.

ويبلغ عدد هؤلاء الحجاج حوالي 3 آلاف حاج، حصلوا على تأشيرات حج من خارج الحصة الرسمية للمملكة.

وبخصوص الشكاوى التي واجهت الوزارة، قال الناطق الإعلامي باسم بعثة الحج حسام الحياري “إنه لا يوجد حاليا رقم دقيق لعدد الشكاوى الواردة، اذ لا يمكن احصائها الا بعد العودة انتهاء الموسم”.

وأضاف “ان عددا من الشكاوى جانبت الصواب بخصوص خدمات يجب ان تقدم للحجاج، حيث تبين بعد بالرجوع الى العقود المبرمة أنها لم تنص على تقديم تلك الخدمات”.

وتابع الحياري أن التعليمات تفرض على الشركات الالتزام بالعقود، مشيرا في ذات السياق إلى جدّية الوزارة هذه المرة في محاسبة الشركات المقصّرة.

وأكد أن دور “الأوقاف” يتمحور في الجانب الرقابي والإشرافي، ومن ثم المحاسبة على المخالفة إن وصلت للوزارة.

وأكد الحياري ان الوزارة “لن تتهاون أو تتنازل عن أي من حقوق الحجاج الأردنيين التي تترتب على بعض شركات الحج والعمرة، جراء ارتكابها مخالفة لشروط العقود”.