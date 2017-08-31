ألف طلب تجسير للجامعات الرسمية مع انتهاء التقديم

الاصلاح نيوز –

أنهت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي استقبال طلبات الالتحاق الإلكترونية لبرنامج التجسير في الجامعات الأردنية الرسمية ليلة أمس، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الساعة الخامسة من مساء أمس، 1171 طلبا، وفق ما صرحت به مدييرة الوحدة خولة عوض.

ويبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم التجسير ممن اجتازوا الامتحان الشامل لهذا العام 1030 طالبا، فيما بدأت عملية استقبال الطلبات الاثنين الماضي.

يذكر أن فئات الطلبة التي يحق لها التقدم بطلبات الالتحاق هي: الطلبة الـ(15%) الأوائل في الامتحان الشامل للعام الدراسي 2016/ 2017، الذين أعلنت أسماءهم جامعة البلقاء التطبيقية، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية.

كما يحق للطلبة الحاصلين على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة التقدم، شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (68 %) على الأقل باستثناء تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري، حيث يشترط أن لا يقل معدله عن (70 %)، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة عن مصدقة الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) بأقصى سرعة ممكنة.

ويمكن للطالب أن يتقـدم بطلـب التجسيـر مباشــرة للجامعة المعنية في حال كان التخصص المناظر لتخصص الطالب في الجامعــات الأردنية الرسميــــة هو من: تخصـــص هنـدسة العمـارة في جميع الجامعـات، تخصصات كليتي الفنون في الجامعات (الأردنية واليرموك، العلوم الإسلامية العالمية)، وتخصص الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وتخصص التمريض في جامعة مؤتة.

“الغد”