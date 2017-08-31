الأردن يطالب رسميا بريطانيا بتسهيل القبض على الكردي

الاصلاح نيوز-

بعث وزير العدل عوض أبو جراد أمس، رسالة رسمية إلى وزير الداخلية البريطاني لـ”تسهيل عملية القبض على المحكوم عليه بقضايا شركة مناجم الفوسفات الأردنية، رئيسها السابق، وليد الكردي تمهيدا لاسترداده”.

وقال أبو جراد، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه أرسل أمس عبر القنوات الدبلوماسية للسلطات المختصة في المملكة المتحدة ملفي المساعدة القانونية المنظمين من قبل النائب العام لتحصيل الأموال المحكوم بها الكردي.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أول من أمس برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي تكليف الوزير أبو جراد بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنية وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقا لسيادة القانون.

وأرسل أبو جراد أول من أمس مذكرة القبض الدولية (النشرة الحمراء) إلى الأمانة العامة لإدارة الشرطة الدولية في فرنسا (الانتربول) التي تتيح القاء القبض على الكردي. -(بترا)