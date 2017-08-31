ترجيح رفع أسعار المحروقات 2.5 % إلى 3 %

الاصلاح نيوز-

توقع الخبير في شؤون النفط فهد الفايز رفع أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل بنسب تتراوح بين 2.5 % إلى 3 %.

وقال الفايز إن أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية ارتفعت منذ بداية الشهر الحالي، فيما زاد من هذا الارتفاع تبعات إعصار الذي ضرب ولاية تكساس الأميركية، والتي تضم أكبر مصافي النفط في الولايات المتحدة.

غير أن الفايز لم يستبعد أن تتجاوز الحكومة هذه المتغيرات وتبقي على الأسعار كما هي للشهر المقبل مراعاة للظروف الاقتصادية التي تؤثر على المواطنين حاليا مع العيد والعودة إلى المدارس.

من جهته، دعا رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع المهندس نهار السعيدات إلى مراعاة ظروف المواطنين في هذه الفترة وما يترتب عليهم من التزامات وتكاليف تثقل كاهلهم، خصوصا وأن تسعيرة الشهر الحالي لم تكن عادلة، وفقا لرأيه.