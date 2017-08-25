بدء دوام المعلمين والإداريين بالمدارس الحكومية غدا

الاصلاح نيوز-

يبدأ يوم غد السبت ما يزيد عن 105 الاف من الهيئات التدريسية والادارية في المدارس الحكومية دوامهم للعام الدراسي الجديد 2018/2017 ، بحسب مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم.

وقال الامين العام للشؤون المالية والادارية سامي سلايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة ان وزارة التربية والتعليم تواصل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، من حيث الاستمرار بتعبئة الشواغر التعليمية بالمدارس من خلال التعيينات الجديدة أو إجراء المناقلات الخارجية والداخلية للمعلمين، في حين فرغت الوزارة من توفير احتياجات جميع المدارس في مديريات التربية والتعليم من الكتب المدرسية لجميع الصفوف بما في ذلك المرحلة الثانوية.

واضاف السلايطة أن نحو مليون و950 ألف طالب وطالبة في جميع مدارس السلطات التعليمية في المملكة، الحكومية، والخاصة والثقافة العسكرية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين”الاونروا”، سيلتحقون بمدارسهم في الخامس من شهر أيلول المقبل، من بينهم نحو مليون و 400 الف طالب وطالبة في المدارس الحكومية.

وقال إن الوزارة حرصت على توفير احتياجات المدارس من الأثاث المدرسي اللازم ، وجميع التجهيزات التي تتطلبها العملية التعليمية مبينا أن الوزارة شكلت كذلك غرفة عمليات لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، إلى جانب تشكيل فرق ميدانية لزيارة المدارس في جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة للاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي.

وبين السلايطة أن الوزارة تسلمت خلال العطلة الصيفية عددا من المدارس الجديدة وسيتم تشغيلها بداية العام الدراسي الجديد، فيما سيتم تباعا تسلم المزيد من المدارس لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة في مختلف أنحاء المملكة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع مركز الاتصال الو­طني للخدمات الحكومية خدمة تلقي الشكاوى والملاحظات من المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الوزارة وما يتعلق بسير العملية التربوية في المركز والميدان لمتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك على الرقم 065008085.( بترا )