تجدد أعمال الشغب في ياجوز على خلفية مقتل شاب بعرس

الاصلاح نيوز-

تدخلت قوات الدرك مساء الجمعة لفض أعمال الشغب التي تجددت في منطقة ياجوز على خلفية مقتل شاب أمس بمنطقة إسكان الأمير طلال في ياجوز.

وأقدم مجهولون مساء اليوم على إحراق منزل المتهم بقتل الشاب.

وطوقت قوة كبيرة من الدرك والرد السريع محيط المنطقة لمنع تفاقم الأمور.

وكانت المشاجرة اندلعت خلال حفلة عرس أمس الخميس في ياجوز، وانتهت بمقتل شاب بالرصاص.

وقال مصدر أمني إن مشاجرة وقعت أثناء العرس تطورت إلى إطلاق عيارات نارية أصيب على إثرها شاب يبلغ من العمر 32 عاما، وأثناء نقله إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتدخلت قوت الدرك وفريق الرد السريع ومرتبات بحث جنائي الرصيفة في السيطرة على الاشتباكات، ولا تزال التحقيقات جارية.