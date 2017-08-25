انطلاق فعاليات معرض انتربيلد الأردن العاشر

الاصلاح نيوز-

تحت رعاية وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة انطلقت فعاليات الدورة العاشرة لمعرض انتربيلد الأردن Interbuild Jordan Fair 2017، والذي تنظمه نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع البوابة الذهبية لتنظيم المعارض للعام العاشر على التوالي في قاعات زارا، ويستمر لمدة أربعة أيام.

ويشارك في المعرض ما يقارب مائة جهة عارضة من عشر دول رائدة في صناعة البناء والتشييد والديكور وفن عمارة والديكور، ومنشآت معدنية ، والألواح العازلة ( ساندويش بانيل)، وغرف التبريد، ومواد العزل، والحجر والرخام، ومستلزمات ومواد الديكور، والصناعات الخشبية والمعدنية، وأبواب أوتوماتيكية، والألمنيوم، والحديد، والدهانات، والقرميد، وأنظمة التحكم في المنازل، والشبابيك، والتكييف والتبريد ولوازم التكييف، والإنارة، والطاقة والطاقة المتجدة، وأنظمة إطفاء الحريق والسلامة، ومواسير معدنية وبلاستيكية، وكيماويات البناء واللواصق، وأنظمة المراقبة، والتمديدات الكهروميكانيكية في المباني، والمقاولات.

ويعد معرض أنتربيلد الأردن من أهم المعارض الانشائية في الأردن وحاز على عضوية هيئة المعارض الدولية UFI في باريس عام 2010 وعضوية هيئة تقييم المعارض العالمية في نيويورك .

ويستقطب المعرض آلاف الزوار من مهندسين واستشاريين ومقاولين وصناعيين وتجار من الأردن والدول المجاورة، ويعتبر فرصة جيدة للصناعات الأردنية لتقف إلى جانب الصناعات العربية والعالمية والتواصل مع رجال الأعمال الأجانب لبحث الفرص الإستثمارية وفتح الأسواق الخارجية.

ويعتبر معرض انتربيلد الأردن معرضا هندسيا يغطي الصناعات الهندسية الإنشائية والمعمارية بالإضافة إلى الإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية في المباني ويحظى المعرض بدعم متميز من قبل نقابة المهندسين الأردنيين.

وشارك في المعرض جهات عارضة من عشر دول عربية وأجنبية من تركيا وبلغاريا وإيطاليا والهند والصين ومصر وفلسطين والسعودية ولبنان والأردن وتتصدر الصناعات الأردنية صناعة البناء والتشييد والألمنيوم والحجرالصناعي والحديد والرخام والدهانات.