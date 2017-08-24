القادم المرعب .. والله يستر !!

الإهتمام هو أن هذه المنطقه كلها باتت تنزلق وبسرعه ضوئيه نحو المزيد من الفوضى والعنف والإرهاب وحقيقه أن هذا كله هو نتيجه حتميه بل ومنطقيه لكل ما جرى في القرن العشرين الذي كان بدأ كما هو معروف بالحرب العالميه الأولى وإنهيار الإمبراطوريه العثمانيه وإقامه «كيانات» على أشلائها وبـ «المسطره» وبدون مراعاه أن هناك الكثير من الإشكالات الطائفيه والمذهبيه.. والعشائريه والعرقيه .

الآن هناك، وهذا كان قد بدأ مع أول خيط ضوء في هذه الألفيه الجديده، فوضى لا مثيل لها في هذه المنطقه وهي فوضى ليست متجهه إلى الإستقرار والحل وإنما إلى المزيد من العنف والتمزق وعلى من يشك في هذا أن ينظر بعين «فاحصه» وليس بعين حولاء لا ترى إلا ما يريده صاحبها إلى كل هذا الذي يجري في كل ما يمكن أنْ يدعى منطقه عربيه وليس في سوريا والعراق وليبيا واليمن وأيضاً في الدول الإقليميه المتاخمه كتركيا وإيران، وإسرائيل إذا أردتم، التي تعاني من أوجاع كثيره.

ويقيناً أنه إذا إستمرت الأمور في هذا الشرق الأوسط بأسره تسير في هذا السياق الذي لا أخطر منه على الإطلاق لا في أجواء الحرب العالميه الأولى ولا في أجواء الحرب العالميه الثانيه فإنه علينا أن ننتظر «نُسخاً» جديده من الإرهاب المدمر الذي ما رأيناه مؤخراً في بعض الدول الأوروبيه يشكل بداياته التي قد تتضخم لتشمل العالم كله .. وحقيقه أنها باتت تشمله كله.

إنه على الروس والأميركيين وكل من «يخيط» بمسلتهم أن يدركوا أن كل هذا الإستهداف لـ «الكتله» السنيه في سوريا وفي العراق التي هي الكتله الرئيسيه في هذين البلدين وفي الشرق الأوسط كله وفي العالم الإسلامي بأسره سوف يؤدي إلى ظهور أنماط جديده من الإرهاب الذي يحتاج القضاء عليه إلى شقاء كل ما تبقى من هذا القرن والألفيه الثالثه .. والأخطر أن هذا سيؤدي إلى حروب طائفيه ومذهبيه وإلى تصفيات وعمليات إنتقام متبادله .. وبالتالي إلى فوضى يختلط فيها الحابل بالنابل .. وأسأل الله أن يكون هذا الإستشراف غير صحيح وأنه مجرد إنتاج نظره ظلاميه عابره .

إن أخطر ما قاله بشار الأسد، المحروس الآن بستين ألفاً من مقاتلي الميليشيات المستورده وهذا بالإضافه إلى «القواعد» والقوات الروسيه، في مؤتمر وزاره خارجيته الأخير هو: أن سوريا قد كسبت من هذه الحرب «مجتمعا صحياًّ متجانساً» ولعل كل من سمع هذا الكلام قد فهم أن المقصود هو أنه أصبحت هناك معادله طائفيه جديده وأن الكتله السنيه التي هي الكتله الرئيسيه في هذا البلد قد خسرت أكثريتها لحساب أكثر من خمسين تنظيماً طائفياًّ تم إستقدامهم من أربع رياح الأرض وهذا يعني أنه يجب الإستعداد ومنذ الآن لحروب وليس حرباً واحده ثأريه وأن المنطقه بإنتظار فوضى لم يشهد العالم مثلها لا في الحرب العالميه الأولى ولا في الحرب العالميه الثانيه .

يجب أن يدرك ما تبقى من عقلاء في هذه المنطقه أن كل هذا السياق الذي تسير فيه الأمور، وليس في الدول الملتهبه فقط وإنما في الشرق الأوسط كله بل وفي الأبعد منه، سيؤدي إلى ظهور نسخٍ جديده من العنف وإلى أنماط مرعبه من الفوضى.. ونسأل الله أن يرأف بعباده وأن يحمي هذا البلد الذي جعله قدره أن يكون في قلب هذه المنطقه التي باتت ألسنه النيران تتعالى في العديد من دولها العربيه .