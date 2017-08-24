وفاتان بحادثي تدهور في عمان والسلط

الاصلاح نيوز-

توفي شخصان بحادثين منفصلين في عمان والسلط، وفق بيان لمديرية الدفاع المدني.

وبحسب البيان فقد تعاملت كوادر فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء مع حادث تدهور مركبة بمنطقة نزول العارضة، نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء المتوفى إلى مستشفى السلط الحكومي، وحالة المصابين العامة متوسطة.

كما تعاملت فرق الانقاذ و الاسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حادث تدهور مركبة أمام مستشفى الحسين للسرطان، نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة آخر بجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء المتوفى إلى مستشفى الجامعة، وحالة المصابين العامة متوسطة .