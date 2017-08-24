العثور على جثة السفير الروسي في الخرطوم

الاصلاح نيوز-

أكدت وزارة الخارجية الروسية، وفاة ميرغياس شيرينسكي، السفير الروسي لدى السودان، داخل مقر إقامته في العاصمة الخرطوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: ‘يؤسفنا أن نعلمكم بوفاة ميرغياس سوفيتش شيرينسكي، سفير روسيا في السودان في 23 أغسطس، داخل مقر إقامته في العاصمة السودانية الخرطوم’.

وصرح ممثل السفارة الروسية في السودان لـ RT أن السفير الروسي توفي داخل منزله في الخرطوم إثر نوبة قلبية.

وحسب المعلومات الأولية، فقد عثر موظفو السفارة على السفير داخل مقر إقامته، وعليه أعراض الأزمة القلبية، واستدعي الأطباء على الفور، لكنهم لم يتمكنوا من إنعاشه.

وشيرينسكي من مواليد 1954، وأنهى تعليمه الجامعي في عام 1977 من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ودخل فيما بعد السلك الدبلوماسي.

وعمل شيرينسكي مستشارا ونائبا للسفير الروسي لدى اليمن من الفترة 1991 وحتى 1993، وعين فيما بعد قنصلا عاما لروسيا في مدينة جدة السعودية من الفترة 1993 وحتى 1996.

وعمل بعد ذلك سفيرا لروسيا في رواندا من الفترة 2006 وحتى 2013، وحول فيما بعد سفيرا إلى السودان حتى وافته المنية.

المصدر: وكالات