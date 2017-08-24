برشلونة يعرض 150 مليون يورو لضم كوتينيو

الاصلاح نيوز-

كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية، أن نادي برشلونة الإسباني تقدم بعرض جديد قيمته 150 مليون يورو على ليفربول لضم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لتعويض غياب نجمه نيمار الذي انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الأخير الذي قدمه برشلونة تبلغ قيمته 136 مليون جنيه إسترليني (حوالي 150 مليون يورو)، منها 100 مليون جنيه إسترليني نظير الصفقة و36 منها 9 عن كل موسم يتأهل فيه إلى دوري الأبطال.

فيما تقول صحيفة (سبورت) الإسبانية على موقعها الإلكتروني إن البرسا وضع ضم كوتينيو كأولوية له.

برشلونة يتراجع عن صفقة ضم سيري

كشفت تقارير إخبارية إسبانية أمس، أن نادي برشلونة تراجع عن صفقة ضم لاعب الوسط الإيفواري، جان ميشيل سيري، من نيس الفرنسي.

وأشارت صحيفة (الموندو ديبورتيفو) إلى أن البرسا كان قد أوشك على اتمام الصفقة مقابل 40 مليون يورو، ولكن العدول عنها جاء نزولا على قرار مسؤولين فنيين بالنادي الكتالوني.

وأكدت صحيفة (ماركا) توقف المفاوضات بين برشلونة ونيس على ضم سيري، والتي امتدت حتى اول من أمس وكانت على وشك اتمام الصفقة بعد أن توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب.

وأوضحت (الموندو ديبورتيفو) أن وكلاء أعمال سيري عرضوه على برشلونة ولكن وقتها قام السكرتير الفني للنادي الكتالوني، روبرت فرنانديز، برفض الأمر لاعتبار أنه إذا لم يتم جلب ماركو فيراتي، الأفضل في العالم في مركزه، فلن يكون من الهام التفكير في خطة بديلة.

اختراق حساب برشلونة

تعرض حساب نادي برشلونة الإسباني على موقع “تويتر” للاختراق وتم نشر تغريدة ترحب بانضمام الأرجنتيني أنخل دي ماريا إلى النادي الكتالوني.

وبعد دقائق من نشر هذه التغريدة تم نشر أخرى تقول “مرحبا برشلونة، هذا نحن مجموعة OurMine (مجموعة سرية)، نرجو أن تتواصلوا معنا ونأسف على هذه المزحة”.

وبعدها نشروا تغريدة ثالثة قالوا فيها “لنجعل وسم (اختراق حساب النادي) تتصدر قائمة التغريدات على تويتر”.

وأكد نادي برشلونة أمس اختراق حسابه على “تويتر” الليلة قبل الماضية، وقال إنه يعمل على حل المشكلة في قرب وقت ممكن.

الىذلك، كشفت تقارير إخبارية أن نادي باريس سان جيرمان أبلغ إدارة برشلونة برفضه الاستغناء عن خدمات جناحه أنخل دي ماريا، مشيرا إلى استمرار اللاعب الأرجنتيني في العاصمة الفرنسية.

وحسب ما نشرت أمس صحيفة (لو باريزيان) فإن رئيس النادي الكتالوني نفسه، جوسيب ماريا بارتوميو، تواصل هاتفيا مع نظيره في البي إس جي، ناصر الخليفي، للتحدث بشأن دي ماريا.

وأضافت أن رد الخليفي كان “جافا”: “مستحيل”، مؤكدا له استمرار دي ماريا في باريس.

نيمار “متفاجئ” من مقاضاة برشلونة له

قال المهاجم البرازيلي نيمار، إنه “تفاجئ” بالدعوى المقدمة من برشلونة والذي يطالب فيها بتعويض بقيمة 8.5 ملايين يورو عن عدم التزام اللاعب بعقده مع النادي وأعلن أنه سيتوجه للمحاكم المختصة للحصول على الحصة الثانية من المكافأة المتفق عليها بقيمة 26 مليون يورو من البرسا.

وقالت شركة (ان آند ان) المملوكة لاسرة اللاعب “لقد تفاجئنا بذلك النبأ”، لأن نيمار “التزم بشكل كامل بالعقد أثناء سريانه”.

وأضافت أنه بعد فحص الدعوى بشكل كامل، سيقدم محامو اللاعب أسلوب الدفاع أمام القضاء عن المهاجم البرازيلي.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن اللاعب بدأ إجراء رسميا أمام “المحكمة المختصة” للمطالبة بدفع الحصة الثانية من مكافأة التجديدة المنصوص عليها في العقد مع برشلونة والتي كان ينبغي دفعها يوم 31 آب (أغسطس) الماضي والمقدر بـ26 مليون يورو.

وكان النادي الكتالوني قد أودع هذا المبلغ لدى كاتب عدل واشترط ثلاثة أمور لتسليمه للاعب: التأكد من استمراره في برشلونة والتزامه بالخمس سنوات المنصوص عليها في عقده، والتأكيد علنا عدم تفاوضه مع باريس سان جيرمان خلال الشهر الاخير، وأخيرا دفع هذا المبلغ للاعب بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

أما مبلغ الـ8.5 ملايين يورو التي يطالب بها برشلونة فتتعلق بالحصة الاولى من مكافأة التجديد التي كان قد منحها النادي للاعب عند تجديد عقده الموسم الماضي.

ميسي ينشر صورة مع نيمار

نشر الارجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الاسباني صورة على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب زميله السابق البرازيلي نيمار، بعد تقدم النادي الكاتالوني بدعوى ضد الهداف المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي للمطالبة بتعويض مالي.

وعلق ميسي على الصورة التي تظهر نيمار المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي يتوسطه مع مهاجم الفريق الثالث الاوروغوياني لويس سواريز “هو عائد…”.

بدوره، نشر نيمار على “انستاغرام” مجموعة صور تظهره يزور زملاءه السابقين في الفريق الاسباني، على غرار ميسي وسواريز وبيكيه، ومعه مواطنه داني الفيش لاعب سان جرمان الحالي وبرشلونة السابق. وكتب نيمار الى جانب صورته مع ميسي وسواريز “اصدقاء افتقدهم”.

المحكمة الرياضية في إسبانيا تؤيد إيقاف رونالدو

أيدت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا عقوبة الإيقاف لخمس مباريات الموقعة من الاتحاد الوطني لكرة القدم ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد.

وكان رونالدو قد تعرض للطرد في ذهاب كأس السوبر المحلي أمام برشلونة في ملعب كامب نو بعد تلقيه بطاقتين صفراوين، الأولى بسبب خلعه للقميص عند احتفاله بتسجيل ثاني أهداف فريقه، والثانية لما اعتبره حكم اللقاء إدعاء من اللاعب للحصول على ركلة جزاء، ليعترض النجم البرتغالي ويدفع الحكم برفق في ظهره مندهشا من تعرضه للانذار الثاني.

ورفضت اللجنة التأديبية الرياضية الاحتجاج الذي تقدم به فريق ريال مدريد على قرار لجنة المسابقات إيقاف اللاعب خمس مباريات، واحدة بسبب تلقيه بطاقتين أدت لطرده من لقاء الذهاب، وهي مباراة العودة التي فاز فيها الملكي، ثم أول أربع لقاءات في الليجا الإسبانية بسب دفعه للحكم.

وكان حكم اللقاء، ريكاردو دي بورجوس بيونجويتشيا، قد كتب في تقريره عقب مواجهة الذهاب أنه “بمجرد إشهار البطاقة الحمراء، قام اللاعب بدفعي برفق في إشارة لعدم الامتثال”، أو رفض القرار.

يذكر أن لجنة المنازعات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أيدت أيضا عقوبة الإيقاف لخمس مباريات، ولذلك اتجه النادي المدريدي للجنة التأديبية التابعة للمجلس الأعلى للرياضة في البلد الأوروبي والتي أكدت بدورها على العقوبة نفسها.

وبذلك، سيغيب رونالدو عن مباريات فريقه الثلاثة المقبلة في الليجا أمام كل من فالنسيا وليفانتي وريال سوسيداد، على الترتيب، بعد أن غاب بالفعل عن إياب السوبر أمام برشلونة وأولى مباريات الدوري أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

وبالتالي، ستكون عودة “الدون” يوم 20 أيلول (سبتمبر) المقبل أمام فريق ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الملكي، في خامس جولات الليجا.

كريستيانو: سأعود أكثر قوة

وصف البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، بـ”الظالم” قرار المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا التي أيدت إيقافه لخمس مباريات.

ونشر “الدون” رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها إنه “قرار غير مفهوم بالمرة. لن يهزمني الظلم، وسأعود أكثر قوة. شكرا لكل من ساندني”.

ريال يستقبل خفافيش فالنسيا في مواجهة صعبة

يلتقي مساء الأحد فريقا ريال مدريد وفالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو في ثاني جولات الدوري الإسباني لكرة القدم، في مواجهة لن تكون سهلة أبدا بالنظر لتاريخ لقاءات الفريقين، وخصوصا في آخر سبع مباريات حل فيها الخفافيش ضيفا ثقيلا داخل القلعة المدريدية.

فقد تمكن فالنسيا في فرض التعادل على الملكي داخل معقله بالعاصمة الإسبانية في 4 من المواجهات السبع الأخيرة، فيما فاز الريال في آخر مباراتين من الأربع الأخيرة.

فبعد تعادلين إيجابيين بنفس النتيجة (2-2) في أيار (مايو) العامين 2014 و2015، فيما كان الفوز الأول للميرينجي تحت قيادة المدرب الفرنسي، الجديد وقتها، زين الدين زيدان في الشهر نفسه من العام 2016 بنتيجة (3-2)، ثم حصد الثلاث النقاط في ختام الموسم الماضي، 29 نيسان (أبريل) 2017 بنتيجة (2-1).

وفي المقابل، لم يتمكن فريق فالنسيا من الفوز على الريال في معقله، سانتياجو برنابيو، منذ حوالي تسعة مواسم، وكان ذلك تحديدا في الثالث والعشرين من آذار (مارس) العام 2008، وفاز بها الخفافيش بنتيجة (2-3).

ومن جهة أخرى، كانت آخر هزيمة للملكي على يد فالنسيا في النصف الأول من موسم 2016-2017 الماضي على ملعب ميستايا، قلعة الخفافيش، بنتيجة (2-1).

وفي المجمل، التقى الريال وفالنسيا في 82 مرة على ملعب فريق العاصمة بدوري الدرجة الأولى في إسبانيا، وكان الفوز من نصيب الميرينجي في 60 مناسبة مقابل 9 فقط للزوار، فضلا عن 13 تعادلا.

وفيما يخص الأهداف، تميل الكفة أيضا للفريق الملكي الذي سجل إجمالي 190 هدفا، مقابل 79 للخفافيش، وذلك أيضا في مواجهات الفريقين بالليجا على البرنابيو.

يذكر أن أول مواجهة بين الفريقين في الليجا كانت في موسم 1931-32، وهي الأولى لفريق فالنسيا في دوري الدرجة الأولى في البلد الأوروبي، وهو اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-1 لأصحاب الأرض، الملكي، بينما حقق الخفافيش أول فوز لهم على البرنابيو بنتيجة 0-1 بموسم 1942-43. -(إفي)