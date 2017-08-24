4 مباريات في الجولة الثالثة من بطولة الدرع لكرة القدم

الاصلاح نيوز-

تقام اليوم 4 مباريات ضمن الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول لبطولة درع الاتحاد – المناصير لكرة القدم، حيث تأكد تأهل الجزيرة والفيصلي رسميا الى دور الأربعة من البطولة.

ففي المجموعة الاولى، يلتقي عند الساعة 6 مساء على ستاد عمان فريقا الجزيرة “6 نقاط” والعقبة “نقطة”، فيما يلتقي عند الساعة 8.30 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني فريقا شباب الأردن “نقطة” والمنشية “3 نقاط”.

وفي المجموعة الثانية يلتقي فريقا البقعة “نقطة” واليرموك “نقطة” عند الساعة 6 مساء على ستاد البترا، فيما يشهد ستاد الحسن عند الساعة 8.30 مساء لقاء الحسين اربد “نقطتين” والفيصلي “6 نقاط”.

الجزيرة * العقبة

يسعى الجزيرة الذي تربع مبكرا على قمة المجموعة الاولى ونال بطاقة العبور للدور نصف النهائي الى تحقيق الفوز للمضي قدما في تعزيز انتصاراته، وهو يرى ان الفرصة سانحة لتحقيق هذا الامر، في المقابل فإن اي نتيجة غير الخسارة الثقيلة قد تلبي طموحات فريق العقبة وجماهيره وان كانت المفاجأت وارده والفوز امر مشروع للوافد الجديد.

الجزيرة منتشي كثيرا بأداء لاعبيه الرائع، حيث يتولى عصام مبيضين قيادة لألعاب الفريق في وسط الميدان الى جانب نور الروابدة ومحمد طنوس، فيما يتقدم احمد العيسوي لتشكيل زيادة عددية مع المهاجمين شادي الحموي وعدي جفال.

العقبة يعتمد على تحركات ايمن ابوفارس ومحمد العدوان ومجد عنانزة في منطقة العمليات، والتقدم لإسناد المهاجمين جوني وخالد العسولي.

شباب الأردن * المنشية

يدرك المنشية أهمية تحقيق الفوز وبفارق من الاهداف فهو وحده كفيل بالابقاء على اماله الضعيفة بالتأهل رغم صعوبة المهمة، لذلك فإن الفريق سيسعى مبكرا لفرض سيطرته على منطقة العمليات، وهو يعمد على تحركات محمد طه واشرف المساعيد وعمر حمزة في منطقة العمليات الى جانب اسناد من سعد سلامة وهشام علي وصدام الشهابات لانطلاقات محمد ابوعرقوب بالامام.

بالمقابل فإن فريق شباب الأردن سيلعب لتحقيق فوز معنوي يعيد الثقة والروح للفريق الذي فقد اللقب مبكرا، ويعول الفريق كثيرا على حيوية سليمان ابوزمع في منطقة العمليات إلى جانب مصطفى كمال ولؤي عمران، الذي غالبا ما يتقدم لتشكيل ثنائي هجومي إلى جانب موسى التعمري في الامام.

البقعة * اليرموك

انضم الفريقان الى قائمة الفرق التي ودعت مبكرا، ويسعى كل منهما الى تحقيق فوز معنوي يمنحه الثقة قبل انطلاق المسابقة الاهم “دوري المحترفين”.

البقعة الذي قدم مباراة قوية امام الحسين بالجولة الماضية وكان الطرف الاقرب للفوز، يعتمد على تحركات المحترف ايمانويل ومعاذ محمود في المقدمة ومن خلفهم القائد عدوس ومحمود موافي ومحمد ابوحشيش والمحترف المصري محمد فتحي.

ويعتمد اليرموك الذي سقط امام اليصلي بثلاثية على عيسى السباح واحمد ابوحلاوة في منطقة العمليات، بتواجد هذال السرحان ووعد الشقران الى جانب تحركات ثنائي الهجوم احمد الشقران واسامة فتحي.

الحسين * الفيصلي

رغم ان الفريق سيشد رحاله الى ملعب الحسن باربد، لخوض مباراة صعبة وشاقة امام نظيره الحسين اربد، الا ان المباراة تعتبر بالنسبة للفيصلي “تحصيل حاصل”، بعدما حسم امر التأهل كبطل للمجموعة ويسعى لفوز جديد يمنحه العلامة الكاملة بالدور التمهيدي.

اما الحسين فيسعى الى تحقيق فوز معني لا اكثر، اذا ان مسألة تأهله كأفضل ثان عن المجموعات الثلاث مستحيلة.

على الصعيد الفني، فإن الفيصلي ورغم ان الفريق يلعب بغياب العديد من العناصر الرئيسة والمؤثرة الا ان كفته تبدو الارجح، حيث يعتمد الفريق على مجموعة متجانسة من لاعبي الخبرة والشباب مع القدرة في التنويع من خياراته الهجومية التي يقودها المحترف الليبي اكرم الزوي ومن خلفه الرباعي براء مرعي ومحمد العلاونة واحمد سريوة ويوسف عبدالرحمن.

ويعتمد فريق الحسين على توفير زيادة عددية في منطقة العمليات التي سيتولى صياغة مفرداتها خلدون الخزامي ورائد النواطير واحمد ابوكبير، مع تقدم الاخير للشق الهجومي خلف المحترف السوري محمد زينو ونهار الشديفات.