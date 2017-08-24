ترجيح بدء التجسير الجامعي مطلع الأسبوع

الاصلاح نيوز –

رجحت مديرة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي خولة عوض أن تبدأ الوحدة باستقبال طلبات التجسير للجامعات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل لمدة ثلاثة أيام.

وأشارت عوض إلى أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التجسير من الناجحين في الامتحان الشامل لهذا العام 1030 طالبا.

إلى ذلك، بلغ مجموع طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية بعد انتهاء فترة التقديم منتصف ليلة الاثنين الماضي، 36600 طلب فيما باشرت وحدة تنسيق القبول الموحد عملية تدقيق الطلبات، حسب عوض.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم تقديم الطلبات من الحاصلين على معدلات تزيد على 65 % ممن اجتازوا امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” لهذا العام فقط 32289 طالبا وطالبة.

إلى ذلك انتهت أمس فترة تقديم الطلبات للاستفادة من المكرمة الملكية السـامية لأبناء العشائر في مـدارس البـادية الأردنية والمدارس ذات الظـروف الخاصة.

ويشترط للاستفادة من المكرمة الملكية السامية؛ أن يكون الطالب أردني الجنسية. و‌أن يكون قد تقدم بطلب التحاق إلى وحدة تنسيق القبول الموحد. و‌أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في الدورة الصيفية للعام الحالي فقط 2017.

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كما يشترط أن يكون الطالب قد أمضى السنتين الدراسيتين الأخيرتين في المدرسة الثانوية المشمولة بالمكرمة الملكية السامية لهذا العام، أو أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في مدرسة أساسية رافدة للمدرسة الثانوية المشمولة لهذا العام، وانتقل منها لأسباب أكاديمية أو اجتماعية أو رسمية توافق عليها اللجنة العليا. وأن يتقدم بطلب للاستفادة من المكرمة الملكية السامية حسب النموذج المعتمد، والمتوفر في المكاتب البريدية المحددة في مختلف المحافظات.

وتم تحديد المدارس المشمولة بالمكرمة من قبل وزارة التربية والتعليم وفقاً لتعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، ويمكن لمعرفة هذه المدارس حسب المحافظة الاطلاع على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد على الانترنت : www.admhec.gov.jo

ولا يستفيد من هذه المكرمة خريجو المدارس الخاصة وخريجو السنوات السابقة والمعيدون.

وكانت بدأت عملية تقديم طلبات الاستفادة من المنح والبعثات الخارجية للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها للدورتين الشتوية والصيفية للعام 2017 اعتبارا من صباح الاثنين ولغاية مساء الثلاثاء المقبل.

“الغد”