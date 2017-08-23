النزاهة النيابية تطلب لقاء الوزير هلسة على خليفة قضية هدى الشيشاني

الاصلاح نيوز-

أكد نائب رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، النائب نواف معلا الزيود، أن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك لبحث قضية عدم تجديد عقد مديرة دائرة العطاءات الحكومية السابقة، المهندسة هدى الشيشاني، بالاضافة للتجاوزات التي جرى الحديث عنها عقب اثارة القضية.

وأضاف الزيود لـ الاردن24 إن اللجنة لن تقبل يوجود أي ظلم يقع على الشيشاني في هذه القضية وستقف معها طالما أن الحقّ معها وأن قضيتها عادلة، لافتا إلى أن اللجنة ستطلب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقريرا مفصّلا حول القضية، ليكون مرجعية في عمل اللجنة .

وأشار الزيود إلى أن اللجنة ستستدعي أيضا وزير الأشغال العامة والاسكان، المهندس سامي هلسة، للاستماع الى بيانته ايضا للوقوف على الحقائق في هذه القضية التي اشغلت الراي العام الاردني وانصاف من يثبت انه على حق مشيرا الى ان هذه قضية وطنية بالدرجة الاولى قبل ان تكون قضية اشخاص بعينهم .