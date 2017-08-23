اسعار الخضار والفواكه اليوم

الاصلاح نيوز-

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاربعاء 2429 طنا، منها 1459 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي بين 100-300 فلس، بصل ناشف 150 – 600 فلس، البطاطا 200 – 400 فلس، بطيخ 100-350 فلسا، البندورة 100 -550 فلسا، الجزر300 -400 فلس، الخيار150-300 فلس، الزهرة 150-500 فلس، فاصولياء 1 – 800ر1 دينار، الكوسا 150- 800 فلس، شمام 100- 400 فلس، الليمون 700 فلس- 400ر1 دينار، موز بلدي 250 – 700 فلس.(بترا)