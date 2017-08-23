وفاة و13 اصابة بحوادث سير مختلفة

الاصلاح نيوز-

توفي شخص يبلغ من العمر (52) عاماً اثر تعرضه لإصابات بالغة في الجسم بحادث تدهور تعرضت له تريلا بالقرب من الترفيق الجمركي ـ الطريق الصحراوي في معان بحسب الدفاع المدني.

وقامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني معان بإخلاء الوفاة إلى مستشفى معان الحكومي.

واصيب 5 اشخاص بحادث تدهور باص ركوب صغير بمنطقة المخيبة التحتى في اربد.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.

واصيب 4 اخرون بحادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة الشميساني في عمان.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية وحالتهم العامة متوسطة.

واصيب 4 اخرون اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة عين الباشا بالبلقاء.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير الحسين الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.