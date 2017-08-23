هل ستعايد الحكومة الأردنيين قبل العيد؟

الاصلاح نيوز-

يعاني الاردنيون خلال الايام القادمة من ضعف القدرة المادية نظرا لما ينتظرهم من موسم لدفع الاموال مع اقتراب عيد الاضحى المبارك بالتزامن مع افتتاح المدارس واقتراب موسم الجامعات في ظل ارتفاع الاسعار والازمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة.

وبحسبة بسيطة لعائلة مكونة من والدان وثلاثة اطفال فإن احتياجات العيد لارضاء الاطفال واستقبال الضيوف ستفوق الـ 100 دينار على الاقل، وتقاربها القيمة المطلوبة لتغطية احتياجات موسم افتتاح المدارس، علما ان اليوم الدراسي الأول عقب العيد مباشرة.

وطالب البرفسور حسين الخزاعي الاستاذ المتخصص بعلم الاجتماع الحكومة بصرف دعم لموظفي القطاع الحكومي والاجهزة الامنية ومتقاعدي القطاع العام بقيمة 100 دينار لغايات التسهيل والتيسير على الاسر الاردنية.

وبين ان هذا الاجراء سيستفيد منه نحو مليون اسرة اردنية، مشيرا الى ان هذا القرار سيكلف الحكومة 100 مليون دينار.

واوضح الخزاعي ان هذا المبلغ ستأمنه الحكومة من الضرائب التي يدفعها الاردنيون مبينا انها لن ترهق الدولة، بينما تساهم في تأمين مستلزمات المدارس والجامعات التي ترهق المواطنين.

وشدد على ضرورة اتخاذ القرار من قبل الحكومة كاجراء سريع لغايات اشعار المواطنين بأن الحكومة تقف الى جانبه وفي صفه.