توقعات برفع أسعار المحروقات

الاصلاح نيوز-

قال رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات إن معدل خام برنت ارتفع منذ بداية الشهر الحالي بما يقارب 7 % مقارنة بالمعدل الذي اعتمدته الحكومة لتسعيرة الشهر الماضي، موضحا أن اسعار المشتقات النفطية ارتفعت بنسبة 3 % خلال الفترة ذاتها ما يجعل الأسعار محليا معرضة للارتفاع بنسب متفاوتة لا يمكن تحديدها قبل انتهاء الشهر.

ودعا السعيدات الحكومة إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين في هذه الفترة التي تتخللها التزامات العيد والعودة إلى المدارس وما سيرتب ذلك من تكاليف متدية على كاهل المواطنين.

وارتفعت أسعار النفط أمس بفضل مؤشرات على تراجع المعروض تدريجيا لاسيما في الولايات المتحدة، حيث سجل خام القياس العالمي مزيج برنت 51.91 دولار للبرميل، مرتفعا 25 سنتا أو ما يوازي 0.5 % عن سعر الإغلاق السابق.

وثبتت الحكومة للشهر الحالي أسعار البنزين بأنواعه عند سعر الشهر الماضي، ورفع سعر السولار والكاز بمقدار 15 فلسا للتر.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في ذلك الوقت إن قرارها جاء رغم ارتفاع سعر النفط الخام الى معدل 48.40 دولار للبرميل خلال تموز (يوليو) مقارنة مع 46.48 دولار للبرميل خلال حزيران (يونيو)، وما تبعه ذلك من ارتفاع أسعار المشتقات عالميا بنسب متفاوتة.