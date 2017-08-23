الملك يبحث مع كوشنر جهود تحريك عملية السلام

الاصلاح نيوز-

بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الثلاثاء كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ومساعد الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول الجهود المستهدفة تحريك عملية السلام، ومساعي إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.

وأكد جلالته على الدور المهم للولايات المتحدة والتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما جرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى مجمل الأوضاع في المنطقة.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، والسفيرة الأردنية في واشنطن، والوفد الأميركي المرافق.-(بترا)