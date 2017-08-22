الملكة تزور “موضوع” و “آدم تك”

الاصلاح نيوز-

زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الثلاثاء مكاتب شركة موضوع.كوم والتقت الريادين العاملين فيها، وأعربت عن فخرها بالشركات الناشئة الريادية وبالشباب الأردني الذي يعمل من أجل مستقبل أفضل للأردن.

وفي جلسة حوارية أدارها مؤسسي شركة موضوع. كوم محمد جبر ورامي القواسمي، تعرفت جلالتها على قصة بداية موضوع. كوم وهي أول موسوعة عربية إلكترونية شاملة في العالم العربي، تأسست عام 2012 في عمان واصبحت حاليا الاولى عالميا من حيث عدد الزوار، حيث بلغ عددهم 36 مليون مستخدم شهري، يقرأون 150 مليون صفحة شهريا.ً

وتحدث الشباب عن طريقة تعاملهم مع النظرة المجتمعية التي تشجع الوظيفة التقليدية النمطية بعد الجامعة، حيث أصبحت الشركة تضم حاليا 55 موظفا بدوام كامل وتتعاقد مع حوالي 300 مؤلف مستقل في الأردن.

كما جرى الحديث حول التحديات التي واجهت الشركة في بداياتها عن التطوع وعلاقته في تطوير الشخصية وبناء العلاقات مما ساهم في انشاء وتطوير الشركة.

وللاستفادة من خبرات موضوع.كوم وتعريف الشباب بطرق تسريع وتنمية افكارهم والوصول إلى نتائج من مشاريعهم، اسس الشباب حاضنة للمشاريع الصغيرة تحت اسم ادم تك Adamtec التي تهدف الى تقديم الدعم المادي والاستشارات والخبرات الأساسية اللازمة لإدارة المشاريع والتدريب.

وتجولت جلالتها في أقسام الشركة، حيث جرى الحديث في غرفة الذكاء الاصطناعي حول بداية الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي وأهميته وعرض تطبيقات عملية يطورها موضوع في هذا المجال.

وتستثمر موضوع.كوم حاليا في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال استكشاف منتجات لمعالجة اللغة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتحويل النص إلى كلام والعكس، والعمل لتغطية جميع اللهجات العربية على الرغم من تنوعها.

واطلعت جلالتها على عملية تصوير الفيديوهات وتبادلت الحديث مع العاملين في اثراء المحتوى العربي، حيث تقوم موضوع.كوم بإنتاج ما يقارب من 200 إلى 300 مقطع فيديو شهرياً (المحتوى العربي المرئي)، وتركز هذه الفيديوهات على تزويد مستخدمي الإنترنت العرب بالمعرفة التي يبحثون عنها باللغة العربية في مختلف المجالات.

وتقدم موضوع حالياً أكثر من 120 ألف مقال نوعي وموثوق، في مختلف المجالات وتساهم في كتابة ما يقارب 100 ألف كلمة يومياً، وتوفر موضوع.كوم إجابات مباشرة ودقيقة في محركات البحث من خلال المكتبة الرقمية ذات المحتوى المتميز، والتي يشرف عليها عدد من الخبراء المتخصصين.

واستمعت جلالتها إلى شرح عن تطبيق موضوع.كوم للهواتف النقالة الذي أطلق مؤخراً بهدف إثراء المخزون التفاعلي العربي، بعدد من المقالات والأسئلة المطروحة من المستخدمين وإجاباتها؛ لتسهيل وصول المعلومة للمستخدم.

واطلعت جلالتها على عمل حاضنة المشاريع الصغيرة ادم تك التي تضم 40 موظفاً بدوام كامل و60 موظفاً بدوام جزئي، والتقت العاملين في الشركات الناشئة المشمولة بها والتي هي عبارة عن افكار ريادية تم ترجمتها الى مشاريع صغيرة في مجالات التعليم والطفولة والصحة والتسويق والتجارة وتوزيع الكتب.