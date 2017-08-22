الاحتلال يعتقل اردنيا في النقب

الاصلاح نيوز-

اعتقلت قوات الاحتلال الاثنين، اردنيا في النقب المحتل، بحجة حيازته لبندقية ومشط ذخيرة، وحاولته تهريب مركبة للنقب.

وقالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال للإعلام العربي ‘ لوبا السمري’ ان اردنيا في الثلاثينيات من عمره، ويقطن في الخليل، اقتحم حاجزا كانت قد وضعته الشرطة مسبقا عقب معلومات استخباراتية وردتها حوله، اثناء توجهه من الضفة بسيارة اتجاه النقب.

واضافت: حاول الشاب الهرب مترجلا لكن قوات الاحتلال ادركته بمنطقة تل عراد، واعتقلته وحولته للتحقيق.

وبينت انه خلال هربه القى بطريقه السلاح الذي كان بحوزته، وضبطته الشرطة. وبحسب السمري اعترف الشاب الاردني بتلقيه مبلغ 500 شيكل (98 دينار اردنيا تقريبا) مقابل توصيله السيارة للنقب. واشارت الى ان المدعي العام الاسرائيلي طلب تمديد فترة اعتقاله عبر محكمة الصلح ببئر السبع على ذمة التحقيقات الجارية.