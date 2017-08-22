أماكن بيع وذبح الأضاحي

الاصلاح نيوز-

جددت أمانة عمان دعوة الراغبين في الحصول على حظائر بيع وذبح الاضاحي الى مراجعة المناطق التي تم تحديدها والاعلان عنها لتقديم الطلبات والتي تستمر حتى مساء يوم الخميس 24 آب.

ووفقا للمدير التنفيذي للمناطق المهندس عماد الضمور باشرت الأمانة يوم الاحد الماضي 20 آب استقبال الطلبات ، وحددت يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 آب موعد لإجراء القرعة لتوزيع الحظائر .

وكانت الامانة أعلنت رسميا عن تحديد 12 موقعا لبيع وذبح الاضاحي داخل حدود العاصمة اخذت بالاعتبار التسهيل والتيسير على المواطنين ، وبعدها عن التجمعات السكنية ، وسهولة الوصول اليها مع تأمين مواقف للسيارات .

وتم تحديد موقع في منطقة بسمان / مقابل مشتل القادسية ، وفي مرج الحمام / شارع السلام / القرية الملكية ، وفي منطقة شفا بدران / مقابل المركز الامني ، ولمناطق ( المقابلين / راس العين / بدر نزال / ) تم تحديد موقع في شارع الصخرة مقابل فندق كراون .

وفي منطقة القويسمة / شارع الشعائر ، وفي صويلح / المنطقة الصناعية شارع سودة بنت زمعة ، وفي منطقة طارق / شارع طبربور ، وفي منطقة خريبة السوق وجاوا / شارع الستين ، وفي النصر / شارع الحزام ، وفي وادي السير / الظهير / شارع نالتشك .

كما اعلنت عن تحديد موقعين في مسلخ امانة عمان ( عين غزال ) ، وفي سوق الحلال الجديد (الماضونة)

وتدعو امانة عمان التجار الى ضرورة الالتزام بالمواقع المخصصة وعدم عرض وذبح الاضاحي خارج هذه المواقع تجنبا للمخالفات والاجراءات القانونية والادارية ، والالتزام بالتعليمات والشروط الصحية والبيئية.