gig | الشرق العربي للتأمين تعلن عن إنتقال فرع تعويضات المركبات من البيادر إلى منطقة الدوار الثامن

الاصلاح نيوز-

تماشيا مع استراتيجية الشركة في تطوير كافة أعمالها وخدماتها وانتشارها في الممكلة لخدمة الشريحة الأكبر من العملاء بأفضل المعايير وأعلى جودة، وبما أن فرع تعويضات المركبات هو من أكبر الفروع التي توليها الشركة اهتماما كبيرا، فقد تقررنقل الفرع الكائن بمنطقة البيادر إلى شارع الملك عبد الله بن الحسين في منطقة ضاحية الأمير راشد (حي الروابي) ما بين الدوار الثامن ودوار الشعب اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27/8/2017

وتأتي هذه الخطوة من أجل توفير عدة ميزات إضافية من شأنها رفع مستوى الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء، حيث تم زيادة عدد الكادر الوظيفي من ذوي الكفاءات العالية لخدمة هذا الفرع وتسريع وتسهيل كافة مطالبات العملاء، كما وتبلغ مساحة الفرع حوالي 700 متر مربع تم استغلالها بالكامل لتوفير عدد أكبر من المكاتب لمراجعي الفرع، حيث تم إنشاء وحدة إنتاج متكاملة لتجديد وثائق تأمين المركبات والرد على كافة استفسارات العملاء وتقديم الخدمات التأمينية سواء كانت فردية أو جماعية. ويوفر المبنى الجديد تسهيلات متميزة لزبائنها من مواقف سيارات تتسع لتلبية جميع عملاء الفرع مجاناً.

ومن الجدير بالذكر أنه تمّ تخصيص وحدة VIP لخدمة كبار العملاء لتسهيل المعاملات وتقديم أفضل الخدمات بالسرعة المطلوبة دون الحاجة لقضاء فترات طويلة بالانتظار لإنجاز معاملات فئات معينة لتأمين وتعويض المركبات.

وتوجّه الشركة عناية عملائها إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على أرقام الهواتف السابقة للتواصل مع الفرع الجديد، حيث يمكنكم التواصل بفرع تعويضات المركبات على الرقم 06 /5812128 .

كما ونعلن أسفنا عن استقبال العملاء الكرام يوم الخميس الموافق 24/8/2017 لغايات نقل الفرع.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع خدمة ورعاية العملاء على الرقم 5609888/06