بيليه ينصح فينيسيوس جونيور بألا يعتقد أنه أفضل مهاجم في العالم

الاصلاح نيوز-

نصح أسطورة كرة القدم البرازيلي السابق، بيليه، مواطنه المهاجم الصاعد الذي تعاقد معه ريال مدريد مؤخرا، فينيسيوس جونيور، بألا “يعتقد مطلقا أنه أفضل مهاجم في العالم”.

وفي شريط مصور نشره الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الليلة الماضية، قال بيليه “المهم هو أنني واصلت حياتي بمبدأ أخبرني به والدي وهو: لا تعتقد مطلقا أنك أفضل مهاجم في العالم”.

وأبرز بيليه أن جونيور، 17 عاما، بدأ مسيرته الكروية في نفس العمر الذي بدأ فيه هو اللعب وهو سن يوجد الكثير لتعلمه خلاله.

ووجه حديثه لجونيور قائلا :”هذه هي الرسالة التي يمكنني توجيهها لك، فقد حباني الرب بالموهبة ولكنني لم أعتقد أنني أفضل من غيري”.

وكان جونيور قد قاد فلامنجو الأحد للفوز على أتلتيكو جويانيينسي بهدفين حملا توقيعه، وحول هذا الأمر أشار بيليه “يمكنك النزول إلى الملعب دائما وأنت تعتقد بأنك ستكون نفسك، ستلعب وتحرز هدفا. ولكن لا تعتقد مطلقا أنك ستكون الأفضل”.

وكان ريال مدريد قد أعلن في آيار (مايو) الماضي عن تعاقده مع جونيور اعتبارا من تموز (يوليو) 2018 ولكن المهاجم سيبدأ اللعب معه اعتبارا من يوليو 2019 إلا إذا اتفق الناديان على شيء آخر، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 50 مليون يورو. – (إفي)