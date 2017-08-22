أبو غوش ينال برونزية وزن تحت 68 بأولمبياد الجامعات

الاصلاح نيوز-

فاز اللاعب أحمد أبو غوش صباح اليوم الثلاثاء بالميدالية البرونزية في منافسات التايكواندو في وزن تحت 68 كغم في أولمبياد الجامعات المقامة حالياً في الصين تايبيه.

واستطاع أبو غوش الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016 الفوز على لاعب منغوليا بوريفجاف تيموجين في الدور الـ32 بنتيجة 8-7 ، قبل أن يتخطى في الدور ثمن النهائي، اللاعب الكندي كارول هنتر بنتيجة 30-26، ونجح أبو غوش بالفوز على اللاعب الكوري الجنوبي شين دونغ بالدور ربع النهائي بنتيجة 19-2.

وفي الدور نصف النهائي خسر أمام الروسي كراسنوف بوريس بنتيجة 15-17 ليكتفي أبوغوش بالميدالية البرونزية وهي أول ميدالية للأردن في تاريخ أولمبياد الجامعات.