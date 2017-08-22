الجهاز الفني للنشامى يعلن قائمة اللاعبين لمواجهتي البحرين وافغانستان

الاصلاح نيوز-

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور عبدالله المسفر، قائمة تضم 25 لاعباً استعداداً لمواجهة البحرين 29 آب (أغسطس) الحالي في المنامة ودياً، ثم لقاء افغانستان 5 ايلول (سبتيمبر) في العاصمة عمان ضمن التصفيات الآسيوية.

وضمت القائمة حراس المرمى يزيد أبو ليلى، تامر صالح، محمد خاطر وعبدالله فاخوري، إلى جانب اللاعبين، طارق خطاب، مهند خيرالله، ياسر الرواشدة، يزن العرب، عدي زهران، فراس شلباية، محمد الدميري، عبيدة السمرية، سعيد مرجان، نور الدين الروابدة، خليل بني عطية، عمر مناصرة، محمود المرضي، أحمد سمير، يوسف الرواشدة، مصعب اللحام، عدي الصيفي، موسى التعمري، ياسين البخيت، حمزة الدردور، بهاء فيصل.

ويبدأ تجمع المنتخب مساء الجمعة 25 آب (أغسطس) في احد فنادق العاصمة، قبل أن يجري تدريباً صباحياً السبت، ثم يغادر الوفد مساءً الى المنامة تأهباً لمواجهة البحرين ودياً.

وينتظر أن يعود النشامى من البحرين 31 آب (أغسطس) الحالي، ليواصل تدريباته استعداداً لاستضافة افغانستان ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الثالثة المؤهلة لكأس آسيا 2019.

من جانبه، أكد د.المسفر ثقته بالأسماء التي استقر عليها لتمثيل النشامى خلال التجمع القادم، مشيراً إلى أهمية مواجهة البحرين لاختبار جاهزية اللاعبين، قبل لقاء افغانستان ضمن التصفيات.

وأضاف: “ارتكزت خياراتنا على معيار الجاهزية بالدرجة الأولى مع انطلاق الموسم في وقت متأخر.. بعض الاسماء التي كانت معنا في السابق، خرجت من الحسابات لاسباب مختلفة، ونحن نعول على القائمة المعلنة لتحقيق الاهداف التي وضعناها خلال مواجهتي البحرين وافغانستان”.

وعن استدعاء العديد من الأسماء الشابة لتجمع المنتخب قال :” وضعنا استراتيجية واضحة منذ بداية عملنا مع النشامى، تتضمن بناء منتخب قوي وحيوي، قادر على المنافسة مستقبلاً، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان التأهل الى النهائيات الآسيوية في صدارة المجموعة.. ونحن نسير في الاتجاه الصحيح وفقاً لرؤيتنا وتطلعاتنا”.

بدوره، أكد مدير المنتخب أسامة طلال انجاز كافة الترتيبات الادارية المتعلقة برحلة النشامى إلى المنامة وتجمعه بعد ذلك في عمان.

ولفت طلال إلى الانتهاء من ترتيب تفاصيل رحلات الطيران واقامة النشامى والملاعب التدريبية في عمان والمنامة، الى جانب مختلف النقاط الادارية التي تضمن نجاح المعسكر بالشكل المثالي والمطلوب.

يذكر أن المنتخب الوطني يتصدر مجموعته بالتصفيات الآسيوية بـ4 نقاط، بعد فوزه على كمبوديا 7-0 في عمان، ثم تعادله مع مضيفه فيتنام دون اهداف.